Divulgação Totia Meirelles substitui Denise Derl Vecchio em peça

Caberá a Totia Meirelles dar voz às lembranças da escritora e ensaísta gaúcha Lya Luft (1938-2021) na nova temporada paulista de O Lado Fatal, monólogo adaptado por Darson Ribeiro a partir do livro homônimo lançado em 1991. Na obra, Luft narra seu processo de luto após a morte do psicanalista Hélio Pellegrino (1924-1988), com quem viveu um romance por três anos.



Meirelles entra em cena para substituir Denise Del Vecchio, que estreou a obra em 2023 em bem sucedida temporada no palco do Sesc Belenzinho sob a direção do mesmo Darson Ribeiro. Na obra, Luft dá detalhes sobre o processo de recuperação após perder o companheiro.



Pellegrino foi, na vida de Luft, um caso extraconjugal que a fez abandonar marido e filhos, o que fez com que o livro, mesmo pronto, permanecesse anos fora de circulação. A própria adaptação para os palcos levou 10 anos da vida de Darson Ribeiro, que precisou convencer a autora a liberar os direitos para a montagem.



O Lado Fatal cumpre temporada a partir de 11 de setembro no palco do Teatro BDO Jaraguá, dentro do hotel Jaraguá, no Centro de São Paulo. As sessões acontecem de quinta-feira a domingo às 20h (qui. a sáb.) e às 19h (dom.) até o dia 02 de novembro. Os ingressos custam de R$75 (meia) a R$150 (inteira).



