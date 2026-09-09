Warner Brothers Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor dá continuidade ao clássico de 1998.





Muito se fala sobre os filmes que “precisam” ser vistos no cinema. As grandes produções, os épicos, os efeitos visuais que pedem a maior tela possível. Mas "Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor" me trouxe um lembrete curioso: tem algo de muito especial em reservar algumas horas (e dinheiro, claro) para assistir a um filme leve, divertido e emocionante fora do conforto do sofá.

E talvez a gente tenha esquecido um pouco disso na era do streaming.





O primeiro filme, lançado em 1998, é quase um exemplo perfeito disso. O longa não foi particularmente bem recebido pela crítica na época de seu lançamento, mas encontrou seu público com o passar dos anos e acabou se tornando um clássico cult dos anos 1990.

Talvez aí esteja uma das coisas mais interessantes sobre o cinema: um filme não precisa funcionar para todo mundo para funcionar para alguém. A ideia de que existe uma régua universal capaz de definir se uma obra é “boa” ou “ruim” pode limitar a forma como nos relacionamos com as histórias. Filmes são experiências pessoais.

Dependem de repertório, momento, identificação e até daquilo que cada um procura quando se senta diante de uma tela. Se você busca pausar 2 horinhas do seu dia para poder viajar em dilemas que envolvem amor, bruxaria e maldições geracionais, essa é definitivamente uma boa escolha.

Warner Brothers Sandra Bullock e Nicole Kidman retornam aos papéis das irmãs Sally e Gillian Owens.

De quebra, você vai dar boas risadas, vai se encantar com toda a estética mística do filme e, sem dúvidas, vai sentir seu coração quentinho com a moral da história.





Em casa, é fácil pausar o filme. O celular toca, chega uma mensagem, alguém chama. No cinema, existe quase que um acordo silencioso de deixar o mundo do lado de fora por algumas horas. E é esse tipo de imersão que combina tão bem com o novo longa.

A magia do tempo que não passou

A continuação recuperou a atmosfera que conquistou a legião de fãs no primeiro filme e, principalmente, colocou Sandra Bullock e Nicole Kidman novamente lado a lado como as irmãs Sally e Gillian Owens.

Na nova história, a família Owens volta a enfrentar a antiga maldição que acompanha as mulheres da família há gerações e condena à morte os homens por quem elas se apaixonam. Desta vez, Sally tenta proteger as filhas, Kylie (Joey King) e Antonia (Maisie Williams), enquanto segredos do passado e as consequências dessa herança mágica voltam a ameaçar a família. Pra enfrentar o que está por vir, Sally e Gillian precisam se unir mais uma vez.

O reencontro das duas impressiona pela naturalidade. É como se elas ainda guardassem essas personagens em algum lugar, como se o tempo não tivesse passado. A relação entre elas, o carinho, as provocações, a disposição de fazer qualquer coisa uma pela outra continua visível na história.

Novas bruxonas

Desta vez, porém, uma nova geração ganhou mais espaço. Joey King e Maisie Williams entram nesse universo como as filhas de Sally e ajudam a história a olhar para aquilo que precisa seguir adiante.

Warner Brothers Maisie Williams e Joey King interpretam Kylie e Antonia, filhas de Sally e nova geração da família Owens.





O filme volta a falar sobre família, sobre aquilo que herdamos e sobre o que deixamos para quem vem depois. As tias Frances e Bridget também têm papel crucial nessa mensagem, principalmente por mostrarem a importância de se acolher as mudanças que chegam com o tempo.



Precisa assistir ao primeiro filme?

Não necessariamente.

Quem nunca viu o longa original consegue acompanhar a nova história. Mas chegar à sessão conhecendo Sally, Gillian e a família Owens torna a experiência mais especial. Tem uma camada de nostalgia que só existe para quem já passou algum tempo com essas personagens.

Sobre o filme

Em Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor, Sally (Sandra Bullock) e Gillian Owens (Nicole Kidman) estão de volta quase três décadas depois da história que apresentou a família de bruxas aos cinemas. Agora, as irmãs precisam lidar novamente com a antiga maldição dos Owens, enquanto uma nova geração da família começa a ocupar seu espaço nesse universo mágico.

Com Joey King e Maisie Williams no elenco, a continuação amplia a história para falar sobre os laços entre diferentes gerações, ao mesmo tempo em que Sally e Gillian tentam impedir que a maldição que acompanha a família há séculos ameace seu futuro.



O filme estreia em 10 de setembro nos cinemas nacionais.



