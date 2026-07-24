Reprodução/X Exposição é um dos principais destaques do fim de semana em SP

A capital paulista se consolida mais uma vez como um dos grandes polos de entretenimento do Brasil, o ferecendo uma programação diversificada que atrai tanto os moradores quanto os turistas em busca de muita diversão. Seja para quem prefere os grandes palcos da Avenida Paulista, os shows intimistas em casas noturnas renomadas ou as estreias mais aguardadas nas telonas, a principal metrópole garante alternativas para todos os gostos e idades durante o fim de semana.



Pensando em quem quer aproveitar ao máximo os dias de descanso ao lado de amigos e familiares, a reportagem do iG preparou um guia cultural especial, com os melhores roteiros e atrações da temporada. A seleção reúne desde espetáculos teatrais premiados até experiências culturais imperdíveis, facilitando a sua escolha para montar o roteiro perfeito e curtir o melhor que São Paulo tem a oferecer.



Leia mais:

Smithsonian Viagem Pelo Cosmos: Uma experiência imersiva

Combinando ciência autêntica, tecnologia e narrativa cinematográfica, a experiência transforma daods astronômicos em uma jornada espacial, em que o público pode comandar telescópios, sentir vibralões de erupções solares e até explorar exoplanetas cobertos de diamantes.

Serviço:

A partir de R$ 40

Local: Fever Hub São Paulo: Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha, 16741 - Vila Andrade

Período: de 16 de julho de 2026 a 27 de setembro de 2026

Machu Picchu: Viagem à Cidade Perdida

Hora de explorar uma lendária cidadela inca de Machu Picchu, escalando os picos dos Andes, caminhando pelo Templo do Sol e desvendando os segredos dessa maravilha do mundo moderno, dentro de São Paulo. A experiência utiliza modelagem em 3D e alta tecnologia.

Além disso, uma super notícia: os igressos para a experiência estão com 20% de desconto.

Serviço

A partir de R$ 39,50

Local: Galeria Pão de Açucar Morumbi - Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha, 6741 - Morumbi

Período: de 20 de novembro de 2025 a 31 de julho de 2026

Titanic: Uma viagem Imersiva

Uma experiência que transporta o público para as profundezas e para a história do icônico navio Titanic. A exposição reúne projeções em 3D, salas em tamanho real, objetos históricos e experiências sensoriais, recriando desde a construção do navio, até seus últimos momentos, após o naufrágio.

Serviço

A partir de R$ 40

Local: Shopping Eldorado: Avenida Rebouças, 3970 - Pinheiros

Período: de 15 de outubro de 2025 a 2 de agosto de 2026





Notre-Dame de Paris - Sagrada e Eterna

Uma das catedrais mais icônicas do mundo desembarca em São Paulo através de uma experiência de realidade virtual inédita. O público é convidado para uma viagem no tempo que atravessa 800 anos de história, desde a construção gótica no século 13 até o processo de reestruturação após o incêndio de 2019.

Serviço:

A partir de R$ 29

Local: Shopping Cidade São Paulo (Espaço Cultural CNP): Avenida Paulista, 1230 - Belo Vista

Período: de 21 de março a 21 de setembro de 2026.





Feira de Artes Manuais Indígenas

Reúne diversos artesãos de várias etnias que vivem em São Paulo, como os povos Guarani Mbya, Pataxó e Terena, que oferem objetos que detalham a riqueza das suas culturas. Além de gerar renda para as aldeias, o evento é um ponto de encontro e troca de conhecimentos entre paulistanos e os saberes ancestrais indígenas.

Serviço

Local: Museu das Culturas Indígenas: Rua Dona Germaine Burchard, 451 - Água Branca

Período: de 1 de Janeiro de 2026 a 20 de dezembro de 2026

Museu do Ipiranga

Você sabia que o Museu do Ipiranga é o mais antigo de São Paulo? Com cerca de 130 anos de existência, ele reúne e narra histórias do Brasil, através de obras de arte, documentos e objetos de época.

Serviço

A partir de R$ 15

Local: Parque da Independência - Ipiranga

Automotor Experience

Os apaixonados por velocidade tem um destino obrigatório neste fim de semana, com uma exposição imersiva e inédita. Com curadoria do artista João Brene e consultoria histórica de Reginaldo Leme, a voz icônica da Fórmula 1, a mostra utiliza recursos multimídia para contar a história do esporte a motor.

Serviço

A partir de R$ 60

Local: Shopping Parque da Cidade: Avenida das Nações Unidas, 14401 - Chácara Santo Antônio

Período: de 13 de maio de 2026 a 31 de julho de 2026





Festa Julina do Memorial da América Latina



A tradicional festa julina do Memorial promete agitar a zona oeste com música, comidas típicas deliciosas e aquele clima gostoso que todo mundo ama viver nessa época do ano.

É aquele passeio perfeito para curtir com os amigos, com a família e claro, com seu companheiro de quatro patas, já que o evento é pet friendly e fica colado no metrô, facilitando o seu acesso.

Serviço

Gratuito

Local: Memorial da América Latina: Avenida Mário de Andrade, 664 - Barra Funda

Período: de 18 de julho de 2026 a 26 de julho de 2026

Sábado e domingo, das 11h às 21h





Festival de Sopas Ceagesp



A temporada 2026 do Festival de Sopas Ceagesp já está à todo vapor, oferecendo buffet à vontade com receitas que aquecem o paladar e o frio. O grande destaque do evento é a Sopa de Cebola, nas versões gratinada e tradicional, acompanhada por uma seleção de oito sabores que mudam semanalmente, como Rabada com Agrião e Capeletti in Brodo. Ao todo, são mais de 80 tipos de caldos e cremes que passam pelo cardápio ao longo da temporada.

Serviço

A partir de R$ 69,90

Local Espaço Gastronômico Ceagesp: Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1946 - Vila Leopoldina

Até 30 de Agosto de 2026 (de quarta a domingo, de 18h às 23h30).



