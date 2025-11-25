O Portal iG esteve no Pão de Açúcar, cartão-postal do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (25), e acompanhou o lançamento do Rock in Rio 2026, que será realizado entre os dias 4 e 13 de setembro de 2026, no Parque Olímpico. A organização prevê 700 mil pessoas ao longo dos sete dias de festival.
No anúncio, o festival destacou que 49% do público em 2024 veio de fora do Rio de Janeiro. Por conta disso, novas iniciativas foram apresentadas para aproximar o evento da cidade. Uma delas é o programa Viva o Rio com o Rock in Rio, que garantirá descontos mensais em pontos turísticos, hotéis e restaurantes da capital para quem comprar ingressos antecipados.
Outra ação divulgada é uma parceria que vai oferecer pelo menos 100% de bônus com marcas participantes ao longo do ano.
Homenagem à bossa nova
A apresentação da cantora Wanda Sá no evento marcou o anúncio da homenagem à bossa nova em 2026. O Rock in Rio, que já celebrou ritmos como funk, reggae e rock em diferentes edições, reforçou o caráter plural da programação musical.
Novo Palco Mundo
O festival também apresentou o novo Palco Mundo, que terá estrutura maior que a de 2024. O espaço contará com mais painéis de led do que toda a Cidade do Rock da última edição, além de:
- 31,5 m de altura
- 104 m de largura
- 2.400 m² de painel de led
- 24 m x 16 m de boca de cena
Gilberto Gil e Elton John são os primeiros anunciados
Os primeiros artistas confirmados são Gilberto Gil e Elton John. O músico britânico será o headline da noite de 7 de setembro, que em 2026 cai em uma segunda-feira (feriado nacional). A apresentação será a única e última de Elton John no Brasil dentro de sua turnê de despedida. Gil também sobe ao Palco Mundo no mesmo dia.
Outro ponto que chamou atenção foi o anúncio de que, contando com o show de Elton John, o Rock in Rio já tem acertado três artistas que cantarão com exclusividade no festival durante sua turnê que em breve serão anunciados.
Ingressos
As vendas do Rock in Rio Card, ingresso antecipado que garante presença no festival antes do anúncio completo do line-up, começam no dia 09 de dezembro, às 19h (horário de Brasília).