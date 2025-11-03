Divulgação AC/DC

AC/DC, a lendária banda australiana, anunciou nesta segunda-feira (03), a continuação da turnê “POWER UP”. No Brasil, o show acontece no dia 24 de fevereiro de 2026, em São Paulo, no estádio do MorumBIS, após 16 anos desde a última apresentação na cidade.

Esta etapa da turnê levará a banda a alguns dos maiores estádios do continente. Os ingressos para o show estarão disponíveis a partir das 10h da sexta-feira (07).

Para celebrar seu longo reinado Angus Young (guitarra solo), Brian Johnson (vocal), Stevie Young (guitarra base), Matt Laug (bateria) e Chris Chaney (baixo) – está de volta aos palcos para se apresentar para sua legião de fãs dedicados, que cresce a cada ano.

O AC/DC realizou seu primeiro show em 31 de dezembro de 1973 no Chequers Nightclub, em Sydney, Austrália. Eles se tornaram uma das bandas mais influentes da história do rock, com mais de 200 milhões de álbuns vendidos mundialmente.

O Back In Black é o “álbum mais vendido de todos os tempos por uma banda” e o “terceiro álbum mais vendido da história por qualquer artista”, com mais de 50 milhões de cópias comercializadas e contando.

O AC/DC foi introduzido no Rock and Roll Hall of Fame em 2003. A banda continua lotando estádios em vários continentes, vendendo milhões de álbuns anualmente e acumulando bilhões de streams.