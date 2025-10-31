Guns N’ Roses
Após quebrarem o recorde de público do Allianz Parque, reunindo cerca de 50 mil pessoas na apresentação de 25 de outubro, o Guns N' Roses  retornará ao Brasil.

A banda acaba de ser confirmada como headliner da edição 2026 do Monsters of Rock. A nona edição do festival de rock acontece em 4 de abril em São Paulo.  Ainda não foram divugadas quais seriam as outras atrações e informações sobre local e valores de ingressos. 

Pela primeira vez, o Guns N’ Roses vai subir ao palco do Monsters of Rock para um show, que entrará para a história dos mais de 30 anos do festival. 

Com  Axl RoseSlash  e  Duff McKagan  em plena forma, o grupo retornará ao Brasil com um repertório repleto de hinos como  Sweet Child O’ MineWelcome to the JungleParadise City November Rain  — em uma performance explosiva. O espetáculo promete repetir e superar a energia que vem conquistando o público brasileiro em sua atual turnê pelo país.


