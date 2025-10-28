Reprodução/Instagram Bryan Adams

Bryan Adams retorna ao Brasil em março de 2026 para quatro apresentações da "Roll With The Punches Tour". Os shows serão nos dias 6 de março (sexta-feira) no Qualistage Rio de Janeiro; 7 de março (sábado) na Vibra São Paulo; 9 de março (segunda-feira) no Live Curitiba, em Curitiba; e no dia 11 de março (quarta-feira) no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre. As vendas de ingressos começarão em 4 de novembro

Reconhecido mundialmente por sua voz inconfundível e por hits como “(Everything I Do) I Do It For You”, “Heaven” e “Summer of ’69”, o cantor e compositor canadense alcançou o topo das paradas em mais de 40 países.





Nas décadas de 80 e 90; e recebeu inúmeros prêmios, incluindo um Grammy, American Music Awards, além de três indicações ao Oscar e cinco ao Globo de Ouro. Adams també tem o título de Companion of the Order of Canada, a mais alta honraria para um civil nesse país.

Em 2018, o cantor apostou no teatro musical, coescrevendo as canções de “Pretty Woman: The Musical”, e lançou seu 16º álbum de estúdio, So Happy It Hurts, em 2022. No ano seguinte, no álbum duplo Classics, revisitou seus maiores sucessos em novas versões e lançou uma box set com três álbuns gravados durante a temporada no lendário Royal Albert Hall, em Londres.

Em agosto de 2024, Bryan lançou a Bad Records, seu selo independente, com um single em edição limitada de 7”, além de um single digital e um videoclipe das canções “Rock And Roll Hell” e “War Machine”.







