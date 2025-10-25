Os Paralamas do Sucesso celebram 40 anos de carreira em SP

Raphaela Cunha Paralamas do Sucesso celebram 40 anos de carreira com show de clássicos em SP

Os Paralamas do Sucesso promoveram uma verdadeira viagem ao tempo em show no Espaço Unimed, na última sexta-feira (24), em São Paulo. Em duas horas de apresentação, a banda presenteou os fãs com um setlist repleto de clássicos ao retornarem à capital paulista com o último show que marca suas quatro décadas.

A turnê convida o público a uma verdadeira viagem pela trajetória musical de Herbert Vianna (guitarra e voz), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria), que durante duas horas apresentaram seus maiores clássicos como "Lanterna dos Afogados", "Alagados", "Uma Brasileira", "Óculos" e "Meu Erro". O trio ainda revisitou músicas menos populares, além de covers, como “Should I Stay or Should I Go” dos ingleses do The Clash.

Com um público emocionado e cantando junto do início ao fim, o show reafirmou a relevância dos Paralamas do Sucesso, que seguem mostrando eu são uma das bandas mais importantes do rock brasileiro.

Entre nostalgia e vitalidade, eles provaram que mesmo após quarenta anos de estrada, continuam renovando conexão com diferentes gerações de fãs.

A turnê comemorativa dos 40 anos dos Paralamas do Sucesso ainda segue com apresentações em Piracicaba (SP) (25/10), no Rio de Janeiro (13/12), além de participações em cruzeiros musicais como o “Navio Tempo Rei” de Gilberto Gil (2/12) e o “Navio Roupa Nova” (janeiro de 2026).