Os Paralamas do Sucesso celebram 40 anos de carreira em SP

Os Paralamas do Sucesso promoveram uma verdadeira viagem ao tempo em show no Espaço Unimed, na última sexta-feira (24), em São Paulo. Em duas horas de apresentação, a banda presenteou os fãs com um setlist repleto de clássicos ao retornarem à capital paulista com o último show que marca suas quatro décadas.
A turnê convida o público a uma verdadeira viagem pela trajetória musical de Herbert Vianna (guitarra e voz), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria), que durante duas horas apresentaram seus maiores clássicos como "Lanterna dos Afogados", "Alagados", "Uma Brasileira", "Óculos" e "Meu Erro". O trio ainda revisitou músicas menos populares, além de covers, como “Should I Stay or Should I Go” dos ingleses do The Clash.
Com um público emocionado e cantando junto do início ao fim, o show reafirmou a relevância dos Paralamas do Sucesso, que seguem mostrando eu são uma das bandas mais importantes do rock brasileiro.
Entre nostalgia e vitalidade, eles provaram que mesmo após quarenta anos de estrada, continuam renovando conexão com diferentes gerações de fãs.
A turnê comemorativa dos 40 anos dos Paralamas do Sucesso ainda segue com apresentações em Piracicaba (SP) (25/10), no Rio de Janeiro (13/12), além de participações em cruzeiros musicais como o “Navio Tempo Rei” de Gilberto Gil (2/12) e o “Navio Roupa Nova” (janeiro de 2026).