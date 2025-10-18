reprodução/instagram @allianz parque/@staff_images/ Gilberto Gil em show da turnê "Tempo Rei" em São Paulo

O atraso de quase uma hora não desanimou os fãs que esperavam fervorosos pela apresentação de Gilberto Gil na noite quente da última sexta-feira (17), no Allianz Parque, em São Paulo.

O cantor foi recebido com muita empolgação ao subir ao palco em show de despedida da turnê “Tempo Rei” na capital, que já entrou para a história como uma das mais importantes da música brasileira.

Com repertório que atravessa décadas de história, Gil animou o público ao engatar seus maiores sucessos durante a apresentação promovendo uma verdadeira viagem à Bahia e a sua trajetória, contada de forma cronológica por meio das músicas que compõe sua vasta obra. No set list, ele enalteceu diversos ritmos como rock, forró e, claro, as canções de amor, como “Drão”, “Se eu quiser falar com Deus”, “Palco”, “Tempo Rei”, “Eu só quero um xodó”, “Cálice”, “Bate macumba”, “Back in Bahia”, “Refazenda” e “Rock do Segurança”.

Gilberto Gil e Seu Jorge em show da turnê "Tempo Rei" em São Paulo





A apresentação também contou com a participação de Seu Jorge, que cantou “Refavela” ao lado de Gilberto Gil e levou os fãs à loucura.

Tempo Rei é considerada a turnê de despedida do cantor, que faz sua última apresentação em São Paulo neste sábado (18). O show será transmitido pelo Multishow, a partir das 19h.

A turnê “Tempo Rei” percorreu diversas capitais do Brasil, como, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife e Belém.











