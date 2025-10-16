Reprodução/instagram/Joaquim Araújo Miriam Mehler, homenageada do prêmio Bibi Ferreira

O Teatro Santander foi placo de do maior espetáculo do teatro musical: o Prêmio Bibi Ferreira, que premiou os principais espetáculos, produções e profissionais da área na cerimônia na noite de quarta-feira (15). A edição 2025 do Oscar dos musicais, que teve como anfitriões Thati Lopes e Robson Nunes, homenageou a atriz Miriam Meheler, que este ano completou 90 anos.

O evento também contou com apresentações de "Uma Babá Quase Perfeita", "Meninas Malvadas", "Hairspray" e "Ray - Você Não Me Conhece", que emocionou e divertiu quem estava na plateia.





A noite contou com a presença de diversos artistas que compõem o cenário como Bruno Fagundes, Danielle Winits, Babu Santana, Drauzio Varella, Regina Braga, entre outros nomes que se dividiram entre as apresentações das categorias e também que receberam os prêmios. Confira a lista:

Teatro Musical

Melhor Versão

Victor Mühlethaler – Hairspray

Victor Mühlethaler – Meninas Malvadas

Victor Mühlethaler – Uma Babá Quase Perfeita

Melhor Visagismo

Simone Momo – Clara Nunes – A Tal Guerreira

Feliciano San Roman e Luciano Paradella – Hairspray

Emi Sato e Alison Rodrigues – Território do Amor – O Musical

Melhor Desenho de Luz

Caetano Vilela – Tom Jobim – O Musical

César Pivetti – Clara Nunes – A Tal Guerreira

Gabriele Souza – Ray – Você Não Me Conhece

Travis Mchale – Meninas Malvadas

Melhor Desenho de Som

André Breda – Ray – Você Não Me Conhece





Bruno Pinho – Clara Nunes – A Tal Guerreira

Tocko Michelazzo – Meninas Malvadas

Tocko Michelazzo – Tom Jobim – O Musical

Melhor Figurino



Bruno Oliveira – Hairspray

Cláudio Tovar – Martinho Coração de Rei, o Musical

Lígia Rocha, Marco Pacheco e Jemina Tuany – Elvis – A Musical Revolution

Luiz Claudio Silva e Jorge Farjalla – Clara Nunes – A Tal Guerreira

Melhor Cenografia

Adam Koch e Bryce Cutler – Meninas Malvadas

Natália Lana – Elvis – A Musical Revolution

Natália Lana – Tom Jobim – O Musical

Rogério Falcão – Hairspray

Melhor Arranjo Original

Claudia Elizeu e Muato – Ray – Você Não Me Conhece

Fernanda Maia – Clara Nunes – A Tal Guerreira

Ivan de Andrade, Thiago Gimenes e Tiago Saul – Tom Jobim – O Musical

Melhor Letra de Musica

Guilherme Gila – Dom Casmurro – O Musical

Jarbas Bittencourt – Torto Arado – O Musical

Marco França e Vitor Rocha – João – O Musi cal

Melhor Drama Original

André Magalhães e Jorge Farjalla – Clara Nunes – A Tal Guerreira

Davi Novaes – Dom Casmurro – O Musical

Elísio Lopes Jr., Fábio Espírito Santo e Aldri Anunciação – Torto Arado – O Musical





Melhor Cenografia

Barbara Guerra – Elvis – A Musical Revolution

Danilo Santana – Meninas Malvadas

Gabriel Malo – Clara Nunes – A Tal Guerreira

Gabriel Malo e Nyandra Fernandes – Rio Uphill – O Musical

Tiago Dias – Hairspray

Melhor Direção Musical

Claudia Elizeu e Muato – Ray – Você Não Me Conhece

Daniel Rocha – Vital – O Musical do Paralamas

Fernanda Maia – Clara Nunes – A Tal Guerreira

Jorge de Godoy – Meninas Malvadas

Thiago Gimenes – Tom Jobim – O Musical

Melhor Direção

Antonia Prado, Tiago Abravanel e Tinno Zani – Hairspray

Jorge Farjalla – Clara Nunes – A Tal Guerreira

Kleber Montanheiro – João – O Musical

Mariano Detry – Meninas Malvadas

Rodrigo Portella – Ray – Você Não Me Conhece

Revelação

Bhenner – Rio Uphill – O Musical

Emmy Oliveira – Hairspray

Caio Nery – República Lee – Um Musical ao Som de Rita Lee

Caio Santos e Victor Morais – Ray – Você Não Me Conhece

Gabriel Brenner – Meninas Malvadas

Melhor Ator Coadjuvante

Abrahão Costa – Ray – Você Não Me Conhece

Diego Becker – Uma Baba Quase Perfeita – O Musical

Ivan Parente – Alguma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum

Lindsay Paulino – Hairspray

Otavio Muller – Tom Jobim – O Musical

Melhor Atriz Coadjuvante

Aline Cunha – Hairspray

Aline Serra – Meninas Malvadas

Carol Costa – Clara Nunes – A Tal Guerreira

Liane Maya – Hairspray

Roberta Ribeiro – Ray – Você Não Me Conhece

Melhor Ator

Alan Rocha – Martinho Coração de Rei, o Musical – O Musical

Cesar Mello – Ray – Você Não Me Conhece

Eduardo Sterblitch – Uma Baba Quase Perfeita – O Musical

Rodrigo Salva – Vital – O Musical do Paralamas

Tiago Abravanel – Hairspray

Melhor Atriz

Anna Akisue – Meninas Malvadas

Laura Castro – Meninas Malvadas

Leticia Soares – Ray – Você Não Me Conhece

Marina Mathey – João – O Musical

Vania Canto – Hairspray

Melhor Musical Brasileiro

Clara Nunes – A Tal Guerreira – Palco 7 Produções, Solo Entretenimento e Sevenx Produções

João – O Musical – Cia da Revista e Movicena Produções Artísticas

Ray – Você Não Me Conhece – Sevenx Produções Artísticas e Tema Eventos Culturais

Vital – O Musical do Paralamas – Turbilhão de Ideias





Melhor Musical Estrangeiro

Alguma coisa Engraçada aconteceu a caminho do Fórum – Aveia Cômica Produções e Atual Produções

Hairspray – Abrava Produções Artísticas, AR e Motivo Live

Meninas Malvadas – EGG Entretenimento e IMM

Uma Babá Quase Perfeita – O Musical – Alchemation e Touché Entretenimento

Teatro de Prosa

Melhor desenho de luz em peça de teatro

Ana Luzia de Simoni – O Céu da Língua

Aline Santini – Perfeita!

Beto Bruel – Avenida Paulista, da Consolação ao Paraíso

Wagner Antonio – Prima Facie

Melhor Cenografia Em Peça de Teatro

Cesar Costa – A Mulher da Van

Chris Aizner – Hedda Glaber

Daniela Thomas e Felipe Tassara – Avenida Paulista, da Consolação ao Paraíso

Dina Salem Levy – Férias

Melhor Figurino em Peça de Teatro

Cássio Brasil – Senhora dos Afogados

Isabela Capeto – Irmãos Karamazov

Marichilene Artisevskis – A Mulher da Van

Marichilene Artisevskis – Hedda Glaber

Melhor Direção em Peça de Teatro

Bruno Guida – A última entrevista

Clara Carvalho – Hedda Glaber

Luciana Paes – O Céu da Língua

Monique Gardenberg – Senhora dos Afogados





Yara de Novaes – Prima Facie

Melhor Dramaturgia Original Em Peça de Teatro

Gregório Duvivier e Luciana Paes – O Céu da Língua

Isabel Teixeira, Mateus Solano e Miguel Thiré – O Figurante

Jô Bilac – Férias

Michelle Ferreira – A última entrevista

Melhor Ator Coadjuvante em Peça de Teatro

Babu Santana – Irmãos Karamazov

Duda Mamberti – A Mulher da Van

Rafael Bacelar – AO VIVO [dentro da cabeça de alguém]

Rodrigo Bolzan – AO VIVO [dentro da cabeça de alguém]

Sergio Mastropasqua – Hedda Glaber

Melhor Atriz Coadjuvante em Peça de Teatro

Bárbara Arakaki – AO VIVO [dentro da cabeça de alguém]

Chris Couto – Hedda Glaber

Cristina Mutarelli – Senhora dos Afogados

Noemi Marinho – A Mulher da Van

Regina Braga – Senhora dos Afogado s

Melhor Ator Em Peça de Teatro

Caco Ciocler – A Mulher da Van

Gregório Duvivier – O Céu da Língua

Mateus Solano – O Figurante

ttOthon Bastos – Não me Entrego, Não!

Thiago Lacerda – A Peste

Melhor Atriz em Peça de Teatro

Débora Falabella – Prima Facie

Drica Morais – Férias

Karen Coelho – Hedda Glaber

Paula Cohen – Finlândia

Renata Sorrah – AO VIVO [dentro da cabeça de alguém]

Melhor Peça de Teatro

Hedda Glaber – Rosalie Rahal Haddad, Círculo de Atores e SM Arte Cultura

Prima Facie – Borges & Fieschi Produções e Antes do Nome

O Céu da Língua – PadRok Produções Culturais

Senhora dos Afogados – Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona

A última entrevista – Rega Início Produções Artísticas











