O Teatro Santander foi placo de do maior espetáculo do teatro musical: o Prêmio Bibi Ferreira, que premiou os principais espetáculos, produções e profissionais da área na cerimônia na noite de quarta-feira (15). A edição 2025 do Oscar dos musicais, que teve como anfitriões Thati Lopes e Robson Nunes, homenageou a atriz Miriam Meheler, que este ano completou 90 anos.
O evento também contou com apresentações de "Uma Babá Quase Perfeita", "Meninas Malvadas", "Hairspray" e "Ray - Você Não Me Conhece", que emocionou e divertiu quem estava na plateia.
A noite contou com a presença de diversos artistas que compõem o cenário como Bruno Fagundes, Danielle Winits, Babu Santana, Drauzio Varella, Regina Braga, entre outros nomes que se dividiram entre as apresentações das categorias e também que receberam os prêmios. Confira a lista:
Teatro Musical
Melhor Versão
Victor Mühlethaler – Hairspray
Victor Mühlethaler – Meninas Malvadas
Victor Mühlethaler – Uma Babá Quase Perfeita
Melhor Visagismo
Simone Momo – Clara Nunes – A Tal Guerreira
Feliciano San Roman e Luciano Paradella – Hairspray
Emi Sato e Alison Rodrigues – Território do Amor – O Musical
Melhor Desenho de Luz
Caetano Vilela – Tom Jobim – O Musical
César Pivetti – Clara Nunes – A Tal Guerreira
Gabriele Souza – Ray – Você Não Me Conhece
Travis Mchale – Meninas Malvadas
Melhor Desenho de Som
André Breda – Ray – Você Não Me Conhece
Bruno Pinho – Clara Nunes – A Tal Guerreira
Tocko Michelazzo – Meninas Malvadas
Tocko Michelazzo – Tom Jobim – O Musical
Melhor Figurino
Bruno Oliveira – Hairspray
Cláudio Tovar – Martinho Coração de Rei, o Musical
Lígia Rocha, Marco Pacheco e Jemina Tuany – Elvis – A Musical Revolution
Luiz Claudio Silva e Jorge Farjalla – Clara Nunes – A Tal Guerreira
Melhor Cenografia
Adam Koch e Bryce Cutler – Meninas Malvadas
Natália Lana – Elvis – A Musical Revolution
Natália Lana – Tom Jobim – O Musical
Rogério Falcão – Hairspray
Melhor Arranjo Original
Claudia Elizeu e Muato – Ray – Você Não Me Conhece
Fernanda Maia – Clara Nunes – A Tal Guerreira
Ivan de Andrade, Thiago Gimenes e Tiago Saul – Tom Jobim – O Musical
Melhor Letra de Musica
Guilherme Gila – Dom Casmurro – O Musical
Jarbas Bittencourt – Torto Arado – O Musical
Marco França e Vitor Rocha – João – O Musi cal
Melhor Drama Original
André Magalhães e Jorge Farjalla – Clara Nunes – A Tal Guerreira
Davi Novaes – Dom Casmurro – O Musical
Elísio Lopes Jr., Fábio Espírito Santo e Aldri Anunciação – Torto Arado – O Musical
Melhor Cenografia
Barbara Guerra – Elvis – A Musical Revolution
Danilo Santana – Meninas Malvadas
Gabriel Malo – Clara Nunes – A Tal Guerreira
Gabriel Malo e Nyandra Fernandes – Rio Uphill – O Musical
Tiago Dias – Hairspray
Melhor Direção Musical
Claudia Elizeu e Muato – Ray – Você Não Me Conhece
Daniel Rocha – Vital – O Musical do Paralamas
Fernanda Maia – Clara Nunes – A Tal Guerreira
Jorge de Godoy – Meninas Malvadas
Thiago Gimenes – Tom Jobim – O Musical
Melhor Direção
Antonia Prado, Tiago Abravanel e Tinno Zani – Hairspray
Jorge Farjalla – Clara Nunes – A Tal Guerreira
Kleber Montanheiro – João – O Musical
Mariano Detry – Meninas Malvadas
Rodrigo Portella – Ray – Você Não Me Conhece
Revelação
Bhenner – Rio Uphill – O Musical
Emmy Oliveira – Hairspray
Caio Nery – República Lee – Um Musical ao Som de Rita Lee
Caio Santos e Victor Morais – Ray – Você Não Me Conhece
Gabriel Brenner – Meninas Malvadas
Melhor Ator Coadjuvante
Abrahão Costa – Ray – Você Não Me Conhece
Diego Becker – Uma Baba Quase Perfeita – O Musical
Ivan Parente – Alguma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum
Lindsay Paulino – Hairspray
Otavio Muller – Tom Jobim – O Musical
Melhor Atriz Coadjuvante
Aline Cunha – Hairspray
Aline Serra – Meninas Malvadas
Carol Costa – Clara Nunes – A Tal Guerreira
Liane Maya – Hairspray
Roberta Ribeiro – Ray – Você Não Me Conhece
Melhor Ator
Alan Rocha – Martinho Coração de Rei, o Musical – O Musical
Cesar Mello – Ray – Você Não Me Conhece
Eduardo Sterblitch – Uma Baba Quase Perfeita – O Musical
Rodrigo Salva – Vital – O Musical do Paralamas
Tiago Abravanel – Hairspray
Melhor Atriz
Anna Akisue – Meninas Malvadas
Laura Castro – Meninas Malvadas
Leticia Soares – Ray – Você Não Me Conhece
Marina Mathey – João – O Musical
Vania Canto – Hairspray
Melhor Musical Brasileiro
Clara Nunes – A Tal Guerreira – Palco 7 Produções, Solo Entretenimento e Sevenx Produções
João – O Musical – Cia da Revista e Movicena Produções Artísticas
Ray – Você Não Me Conhece – Sevenx Produções Artísticas e Tema Eventos Culturais
Vital – O Musical do Paralamas – Turbilhão de Ideias
Melhor Musical Estrangeiro
Alguma coisa Engraçada aconteceu a caminho do Fórum – Aveia Cômica Produções e Atual Produções
Hairspray – Abrava Produções Artísticas, AR e Motivo Live
Meninas Malvadas – EGG Entretenimento e IMM
Uma Babá Quase Perfeita – O Musical – Alchemation e Touché Entretenimento
Teatro de Prosa
Melhor desenho de luz em peça de teatro
Ana Luzia de Simoni – O Céu da Língua
Aline Santini – Perfeita!
Beto Bruel – Avenida Paulista, da Consolação ao Paraíso
Wagner Antonio – Prima Facie
Melhor Cenografia Em Peça de Teatro
Cesar Costa – A Mulher da Van
Chris Aizner – Hedda Glaber
Daniela Thomas e Felipe Tassara – Avenida Paulista, da Consolação ao Paraíso
Dina Salem Levy – Férias
Melhor Figurino em Peça de Teatro
Cássio Brasil – Senhora dos Afogados
Isabela Capeto – Irmãos Karamazov
Marichilene Artisevskis – A Mulher da Van
Marichilene Artisevskis – Hedda Glaber
Melhor Direção em Peça de Teatro
Bruno Guida – A última entrevista
Clara Carvalho – Hedda Glaber
Luciana Paes – O Céu da Língua
Monique Gardenberg – Senhora dos Afogados
Yara de Novaes – Prima Facie
Melhor Dramaturgia Original Em Peça de Teatro
Gregório Duvivier e Luciana Paes – O Céu da Língua
Isabel Teixeira, Mateus Solano e Miguel Thiré – O Figurante
Jô Bilac – Férias
Michelle Ferreira – A última entrevista
Melhor Ator Coadjuvante em Peça de Teatro
Babu Santana – Irmãos Karamazov
Duda Mamberti – A Mulher da Van
Rafael Bacelar – AO VIVO [dentro da cabeça de alguém]
Rodrigo Bolzan – AO VIVO [dentro da cabeça de alguém]
Sergio Mastropasqua – Hedda Glaber
Melhor Atriz Coadjuvante em Peça de Teatro
Bárbara Arakaki – AO VIVO [dentro da cabeça de alguém]
Chris Couto – Hedda Glaber
Cristina Mutarelli – Senhora dos Afogados
Noemi Marinho – A Mulher da Van
Regina Braga – Senhora dos Afogado s
Melhor Ator Em Peça de Teatro
Caco Ciocler – A Mulher da Van
Gregório Duvivier – O Céu da Língua
Mateus Solano – O Figurante
ttOthon Bastos – Não me Entrego, Não!
Thiago Lacerda – A Peste
Melhor Atriz em Peça de Teatro
Débora Falabella – Prima Facie
Drica Morais – Férias
Karen Coelho – Hedda Glaber
Paula Cohen – Finlândia
Renata Sorrah – AO VIVO [dentro da cabeça de alguém]
Melhor Peça de Teatro
Hedda Glaber – Rosalie Rahal Haddad, Círculo de Atores e SM Arte Cultura
Prima Facie – Borges & Fieschi Produções e Antes do Nome
O Céu da Língua – PadRok Produções Culturais
Senhora dos Afogados – Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona
A última entrevista – Rega Início Produções Artísticas