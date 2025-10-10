Divulgação “Tapete Persa”, curta-metragem da Smiley Pepper, é selecionado para o San Diego International Film Festival

A Smiley Pepper Films celebra a seleção do curta-metragem “Tapete Persa” para a 24ª edição do San Diego International Film Festival, que acontece entre 15 e 19 de outubro de 2025, na Califórnia. Reconhecido internacionalmente como um dos eventos mais prestigiados da indústria audiovisual, o festival se destaca por unir cinema independente e estreias de estúdios em um ambiente de debates, encontros e visibilidade global.

Ao longo de sua trajetória, já exibiu produções que conquistaram prêmios e indicações ao Oscar, consolidando sua importância no calendário mundial. É nesse contexto que a obra, escrita e dirigida por Lucas Pimenta, será apresentada ao lado de títulos que já despontam como fortes candidatos à premiação, reafirmando a força de um cinema independente que nasce do Brasil para dialogar com o mundo.

“Tapete Persa” nasceu de um exercício de observação cotidiana. Lucas Pimenta conta que a ideia surgiu ao ver dois homens limpando um tapete, de forma pouco natural, como se tivessem saído de uma sitcom dos anos 80. A cena, ao mesmo tempo banal e estranhamente cômica, despertou uma pergunta: e se esses personagens fossem tão desastrados a ponto de provocar uma tragédia durante o serviço? Foi essa “faísca”, como define o diretor, que deu origem à narrativa. A partir daí, o curta se constrói com humor ácido, cortes temporais e situações-limite, explorando vulnerabilidade, violência e masculinidade frágil. Mais do que título, o tapete se torna metáfora central — só à distância é possível compreender o desenho completo, o que também se reflete na estrutura do filme.

O elenco reúne nomes de peso como Hugo Bonemer, Gustavo Pace e Marcelo Valle, que se envolveram não apenas no trabalho artístico, mas também no esforço coletivo que caracteriza produções independentes. Para Pimenta, esse gesto de parceria foi determinante: “Hugo, Marcelo e Gustavo não se limitaram ao lado artístico, tiveram uma atuação que foi muito além das telas. É justamente esse tipo de esforço coletivo que transforma sonhos em realidade ”.

Mesmo diante dos desafios de filmagens noturnas em meio a temporais e com recursos limitados, a equipe encontrou soluções criativas sob a direção de fotografia de Ruan Lomboni, consolidando a estética do filme.

Responsável pelo roteiro, direção e produção, Lucas Pimenta equilibra múltiplas funções sem perder o olhar autoral. Sua paixão pela escrita sustenta o projeto, mas é na soma das etapas — criação, condução no set e montagem — que a obra encontra unidade. O cineasta carrega influências que vão do Teatro do Absurdo ao Realismo Fantástico, além da admiração declarada por Quentin Tarantino, referências que se traduzem em uma linguagem híbrida, desafiando formas tradicionais de narrativa e provocando o espectador.

Para além de suas escolhas artísticas, o reconhecimento internacional traz um significado profundo para toda a equipe. “Estar ao lado de grandes nomes da indústria, projetos que já estão cotados para o Oscar, viver a experiência de ter seu filme exibido em um festival tão ímpar e relevante é uma sensação indescritível, que só nos faz querer buscar mais” , afirma Pimenta.

Essa conquista coloca a Smiley Pepper Films em evidência no cenário global, reafirmando o compromisso da produtora em criar obras que combinam ousadia, identidade e alcance universal.

Com estreia marcada no San Diego International Film Festival, “Tapete Persa” dá um passo importante para além das fronteiras nacionais, mostrando que uma boa história é capaz de atravessar qualquer barreira cultural. A Smiley Pepper Films já se prepara para novos desafios: dois curtas em fase de produção ainda em 2025 e um longa-metragem previsto para 2026, o mais ambicioso de sua trajetória até aqui.



