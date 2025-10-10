Divulgação Festival Repique de Ribeirão Preto

O pagode ultrapassou o sertanejo como o gênero mais ouvido do País em 2025, de acordo com levantamento da Pro-Música Brasil, entidade que representa gravadoras e produtoras fonográficas.

A aposta do grupo de empresários que comanda o Festival Repique é construir uma marca forte dentro do segmento, contando com esta representatividade nacional, quando o samba e o pagode vivem um dos períodos mais expressivos de sua história recente. O evento já teve duas edições, em Paulínia e Jaguariúna, e deve chegar em outras cidades em 2026, com seu modelo itinerante.

Para a edição em Ribeirão Preto, que acontecerá neste sábado, dia 11 de outubro, no Estádio Palma Travassos, trazendo atrações como Péricles, Menos É Mais, Dilsinho, Gloria Groove com a turnê Serenata da GG e Samba 71, os setores apontam para a finalização dos ingressos disponíveis, sendo que os acessos de camarote já estão esgotados.

Público e movimentação econômica

De acordo com a organização, foram registradas vendas de ingressos e excursões de cidades como Araras, Campinas, Piracicaba, Barretos, Americana, Bauru, São Carlos, Bebedouro, Franca, Jaboticabal, Catanduva, entre outras, além de municípios mineiros, como Poços de Caldas e Guaxupé. A expectativa é de reunir mais de 20 mil pessoas.

A mobilização para a realização do festival também impacta positivamente a economia local com a criação de 1.650 postos de trabalho, diretos e indiretos.

“Além de oferecer uma grande festa para os fãs de samba e pagode, o evento movimenta a cidade como um todo, gera oportunidades de trabalho e atrai turistas de diferentes regiões. Estamos vivendo um sucesso de vendas e nossa expectativa é realizar um encontro inesquecível para o público” , afirma Victor Brentegani, sócio-diretor de eventos da FARO, organizadora do festival.

Line-up de peso

Durante o Repique, 20 mil pessoas vão ao encontro da força do samba e do pagode contemporâneo, com atrações que traduzem diferentes estilos e gerações. Como a presença de Gloria Groove, com a turnê Serenata da GG e toda sua inspiração e mistura de R&B e pagode; Péricles, um dos artistas mais respeitados do gênero; Menos É Mais, fenômeno de público e streaming; Dilsinho, referência do pop pagode; e o grupo Samba 71, que representa a nova safra do estilo.