Reprodução/Internet SBT muda grade e exibe Chaves antes do Tá na Hora





Em comemoração aos 40 anos da estreia de Chaves no Brasil, a Editora Hagnos, por meio do selo United Press, lança "O Diário do Chaves". O livro é uma celebração ao legado de Roberto Bolaños, criador da série campeã de audiência na TV brasileira, e que por muitos anos foi o programa número um no quesito de humor e entretenimento nos lares do país.

Publicado originalmente em 1995, o livro chega agora em edição especial, com capa dura tradução revisada, projeto gráfico exclusivo e conteúdos extras que ampliam a experiência de leitura. Elaborado, pelo criador do personagem, a obra conta num formato de diário, a trajetória de um dos personagens mais amados da TV mundial.

Com altos índices de audiência, no início de 1972 ‘nasce o personagem Chaves – cerca de um ano e três meses depois do Chapolin ‘na Televisión Independiente de México ( TV TIM ). Chaves, já como seriado estreou em 26 de fevereiro de 1973, após o canal 8 e o canal 2, terem anunciado uma fusão, criando a Televisa. Ao longo da década de 1970, o elenco da atração fez diversas turnês por toda a América Latina. Já em 1979, marca a última temporada de Chaves, com o episódio: A Despedida do Chapolim.

No Brasil, a série estreou em 24 de agosto de 1984 – no programa TV Powww, exibido no SBT e apresentado por Paulo Barboza, com o primeiro título: As Aventuras de Chaves. A série foi dublada, por Marcelo Gastaldi – que era a ‘voz do Chaves’ e dono do estúdio MAGA Produções Artísticas. Foi um imenso sucesso, cativando milhares de fãs e sua 4ª e última parte da história só estreou no Brasil em 24 de janeiro de 2014, pelo SBT, quase 30 anos depois de Chaves chegar aqui. Além do SBT, em 2018 o canal Pago Multishow – do Grupo Globo, adquiriu todos os episódios para exibição em ordem cronológica.

Após 25 anos no ar, Roberto Gómez Bolaños – maior comediante latino americano, vestiu o figurino do Chaves pela última vez em 1995 para promover o lançamento original de "O Diário do Chaves", no México.

Ao contrário da série, no livro o leitor é convidado a olhar para além do barril, conhecendo a essência do pequeno Chaves, suas primeiras memórias, sua forma de enxergar o mundo.

A edição brasileira traz o prefácio de Roberto Gómez Fernández, filho de Bolaños, contextualizando a importância da obra. Possui também uma homenagem do comediante e apresentador Danilo Gentili -fã incondicional de Chaves, afirmando que sua ‘ veia ‘ para a comédia e o stand-up comedy, começou a surgir aí, influenciando não só a ele, mas marcando gerações.

“Chaves é componente ativo do meu DNA de comediante“ , conclui Gentili.

Há também texto de Florinda Meza, viúva do autor, sobre a trajetória histórica do personagem. Biografia detalhada de Roberto Gómez Bolaños e um álbum de fotografias raras do universo de Chaves.

A edição traz texto e ilustrações originais, feitas à mão por Roberto Gómez Bolaños. A relevância dessa obra é intrínseca ao valor e à memória afetiva, que ela possui para milhões de brasileiros que assistiam ao Programa ‘Chaves’ há mais de 40 anos na TV.

Seu alcance e conexão em forma de entretenimento contagia tanto às gerações que cresceram assistindo ao programa, bem como com os novos leitores curiosos sobre este fenômeno cultural mundial.

O livro resgata um ícone que permanece vivo no imaginário popular.

Ficha Técnica:

Nome: O Diário de Chaves – Roberto Gómez Bolaños

Preço: R$ 59,90