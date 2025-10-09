Divulgação Turma da Mônica

No Mês das Crianças, a Turma da Mônica chega ao Parque Villa Lobos com um festival que celebra o encontro entre cultura brasileira, diversão e bem-estar. Fruto da parceria entre MSP Estúdios e InHaus, o Festival Turma da Mônica reúne música, brincadeiras, gastronomia, oficinas, experiências imersivas e ativações especiais de marcas parceiras para toda a família, todas as idades e incluindo até mesmo os pets.

Além de shows e apresentações exclusivas da Turma da Mônica, o público poderá vivenciar atrações como Roberta Campos, Grandes Pequeninos (projeto musical de Jairzinho e Tânia Khalill), Beatles para Crianças, Bloco Gente Miúda, entre outros, infláveis, touro mecânico, fotos com personagens e show circense do Grupo Lezizz.

A proposta é oferecer um evento completo, com atividades que estimulam a convivência e a conexão entre gerações, em um espaço seguro, acolhedor e cheio de atrações.

Mauro Sousa, diretor-executivo da MSP Estúdios, afirma que o festival reforça o papel da marca como promotora de experiências. “A Turma da Mônica é uma marca brasileira que faz parte da vida de milhões de famílias. Trazer um festival como esse para o público é criar um espaço onde música, gastronomia e bem-estar se encontram. É ali que a gente se conecta com as pessoas, entrega experiências de qualidade e reforça o valor da convivência e da alegria compartilhada. Acreditamos no poder de reunir diferentes gerações em um mesmo lugar, com muito carinho e diversão” , afirma.