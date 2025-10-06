Divulgação Banda AL9 e Nasri,vocalista da banda MAGIC!

A banda AL9 dá mais um passo na sua trajetória internacional com o lançamento de “I Promise You That” , single em parceria com o cantor e compositor Nasri , vocalista da banda canadense MAGIC!. A faixa já está disponível em todos os aplicativos de música assim como o videoclipe oficial, na página oficial da banda no YouTube.

A canção, composta por Matheus Khouri, Thiago Khouri e Nasri, fala sobre amor e entrega incondicional, trazendo uma mensagem de apoio e companheirismo.

“É uma música de amor, que fala sobre momentos difíceis da pessoa e que você sempre estará lá por ela”, explica a banda. O processo de criação aconteceu de forma intensa e muito rápida: “Nos juntamos com o Nasri em um estúdio e começamos a compor e gravar. A melodia foi saindo com os três cantando e tocando juntos, cada um trouxe ideias de letra e, em menos de duas horas, a música já estava pronta” , recordam os irmãos.

O convite para trabalhar com Nasri surgiu quando o artista viu um vídeo do duo no Instagram e entrou em contato. Ao descobrir que os irmãos eram do Brasil, decidiu encontrá-los durante a passagem da turnê do MAGIC! por São Paulo. O encontro resultou na criação de “I Promise You That’”, uma faixa que combina influências distintas e representa um momento especial na trajetória criativa da AL9.

A sonoridade mistura elementos do pop moderno, pela influência de Nasri, e do rock n’ roll característico dos brasileiros. O resultado é uma canção de amor, com nuances que remetem a uma atmosfera old school dos anos 60 e 70: “Primeiro veio uma melodia bem romântica, e a letra fluiu de forma muito natural. Queríamos trazer esse clima old school, mas com uma pegada atual” , acrescentam.

O videoclipe oficial foi registrado em dois momentos distintos. O primeiro mostra a banda e Nasri em estúdio, compondo e gravando a faixa. O segundo apresenta a performance ao vivo durante o show do MAGIC! no Tokyo Marine Hall, em São Paulo, no dia 2 de agosto de 2025. Na ocasião, AL9 foi convidada a subir ao palco para cantar duas músicas, entre elas “I Promise You That”, em um momento que emocionou o público e marcou a estreia mundial da parceria. “Foi muito emocionante viver essa experiência ao lado de um dos grandes nomes do pop mundial. Nossa expectativa para o lançamento é altíssima, principalmente porque nosso público internacional vem crescendo muito”, afirma a banda.

AL9

Formada pelos irmãos Matheus Khouri (vocal e guitarra) e Thiago Khouri (vocal e baixo), a AL9 começou em 2017 postando vídeos acústicos nas redes sociais e, no ano seguinte, passou a investir em músicas autorais, lançando canções como “Quando Te Conheci”, “Amo Te Amar” e “Suas Loucuras”.

Em 2019, lançou o EP “Isso É AL9”, que trouxe sete faixas, incluindo o sucesso “Ela Me Ligou”. Com o passar dos anos, a banda conquistou ainda mais espaço, viralizando no TikTok, alcançando milhões de visualizações e lançando trabalhos como o álbum “Amor É A Lei”, que rendeu participações em programas de televisão de destaque no Brasil, e o álbum “O Nono Rei”, cujo single “Califórnia” alcançou grande repercussão nas redes sociais.

A força da banda também chamou atenção do DJ e produtor Steve Aoki, que remixou a faixa “Chama de Amor” e levou os irmãos ao palco do Tomorrowland Brasil. Esse momento consolidou a conexão da AL9 com o público internacional, que passou a acompanhar também o álbum em inglês “Love Is The Law”.

No início de 2025, a banda se apresentou ao lado de Aoki no Allianz Parque, em São Paulo, e desde então vem reforçando sua presença no mercado global com lançamentos em inglês e parcerias internacionais, como a faixa “Blue Road”, em colaboração com Ruby Leigh, cantora country dos Estados Unidos, e com um coral da Nigéria.

MAGIC!

A banda canadense, formada em 2012 por Nasri (vocalista e compositor vencedor do GRAMMY), Mark Pelli (guitarra), Ben Spivak (baixo) e Alex Tanas (bateria), com influências de The Police, Stevie Wonder e Bob Marley. O grupo alcançou sucesso meteórico em 2013 com o single “Rude”, que ficou seis semanas no topo da Billboard Hot 100, atingiu o primeiro lugar em 41 países e ultrapassou um bilhão de streams no Spotify. Com três álbuns de estúdio lançados, turnês mundiais e colaborações com Maroon 5, a banda conquistou dois prêmios JUNO e foi indicada a premiações como American Music Awards e Billboard Music Awards. Após o álbum Expectations (2018) e anos de estrada, o grupo fez uma pausa, enquanto Nasri e Adam Messinger seguiram compondo para estrelas como Justin Bieber, Shakira e Christina Aguilera. Em 2021, Nasri, Spivak e Pelli decidiram retomar o projeto, preparando novas músicas que celebram boas vibrações e a vida no momento presente.



