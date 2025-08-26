Reprodução/Instagram/ @carmenmirandaforever Carmen Miranda

Os fãs de Carmen Miranda já podem comemorar! É que o museu da Pequena Notável tem data para reabrir. No dia 29 de agosto, às 17h, o local será aberto ao público com uma nova exposição. A informação foi divulgada no perfil oficial da cantora no Instagram.



O museu fica localizado na Av. Rui Barbosa, S/N – Parque do Flamengo, no Rio de Janeiro e funciona de Quarta a Sexta, das 11h às 17h e aos sábados, domingos e feriados das 12h às 17h.





Domínio público

No início deste mês, as criações artísticas de Carmen Miranda passaram a integrar o domínio público, marcando os 70 anos de sua morte. Isso significa que suas músicas, imagens e filmes poderão ser utilizados sem restrições ou necessidade de autorização, permitindo novas produções e reinterpretações de seu trabalho.

Nascida em Portugal , mas radicada no Brasil desde a infância, a artista se tornou um dos maiores símbolos da cultura brasileira no mundo. Com seu estilo inconfundível – turbantes exuberantes, frutas na cabeça e vestidos coloridos –, a artista conquistou Hollywood, levando o samba e a alegria do Carnaval para o cinema internacional. Suas músicas, como "O Que É Que a Baiana Tem?" e "Chica Chica Boom Chic", continuam sendo referências décadas depois.



