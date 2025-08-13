Park Bo Gum, astro de K-drama, anuncia encontro de fãs no Brasil

Atenção, fãs de K-dramas! O ator, cantor e apresentador Park Bo Gum, conhecido por seus papéis marcantes em Hello Monster , e Love in the Moonlight , chega a São Paulo para o Be With You Fan Meeting.
O evento acontece no dia 21 de setembro, na Vibra São Paulo, e a venda dos ingressos começa na próxima segunda-feira, 18 de agosto, pelo site da ticketmaster. As entradas variam entre 320 e 240 reais.
Park Bo Gum é um dos mais respeitados e populares nomes da nova geração de artistas sul-coreanos. Nascido em Seul, em 16 de junho de 1993, o ator, cantor e apresentador ganhou reconhecimento internacional por sua versatilidade artística e carisma.
Park iniciou a carreira em 2011 no cinema e alcançou notoriedade com os dramas Hello Monster (2015) e Reply 1988 (2015–2016), sucesso que se consolidou com o papel principal em Love in the Moonlight (2016), fenômeno de audiência na Ásia. Desde então, tem se destacado em produções como Encounter, Record of Youth , e os recentes When Life Gives You Tangerines e Good Boy , ambos de 2025.
Além da atuação, ele também se lançou na música, com singles e um álbum lançados no Japão, e fez sua estreia no teatro musical em 2023 com Let Me Fly . Desde março de 2025, comanda o talk show musical The Seasons: Cantabile , da KBS, sendo o primeiro ator a assumir o programa.
Respeitado por sua conduta profissional e pessoal, o artista foi eleito Ator do Ano pela Gallup Korea e já liderou a lista da Forbes Korea como celebridade mais influente do país. Após cumprir o serviço militar obrigatório na Marinha, Park retornou à cena artística e se consolidou como um dos rostos mais influentes do entretenimento coreano contemporâneo.
SERVIÇO
Park Bo Gum – Be With You Fan Meeting
Data do evento: 21/09/2025, domingo
Horário: 19h
Classificação etária: 18 anos. Menores até 13 anos somente acompanhados de pais ou responsáveis.
Local: Vibra São Paulo (Av. das Nações Unidas, 17955)