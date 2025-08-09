Divulgação Trem da Alegria

São Paulo recebe o maior tributo aos anos 80 da América Latina em uma edição especial 20 anos, em 23 de agosto. A apresentação acontece no Tokio Marine Hall.

A festa receberá as Paquitas, Trem da Alegria com Luciano Nassyn, Banda Ploc, Zé Henrique (Yahoo), Alex Gil (Polegar), Guilherme Isnard (Zero), Clemente Nascimento (Plebe Rude), Willie de Oliveira (Rádio Táxi), Andréa Sorvetão, Conrado, Síndico Du Ben, entre outros para celebrar os 20 anos da Festa PLOC.

Criada em 2004 com a intenção de durar apenas um verão, a festa PLOC conquistou não só o coração do público 30+, mas também as gerações que vieram depois e se apaixonaram pela cultura dos anos 80.

“A Festa PLOC já dura duas décadas celebrando a década de 80. Ou seja, ela já durou duas vezes mais que a própria década e seu sucesso só aumenta” relembra Zé Henrique, vocalista do Yahoo, atração da festa.