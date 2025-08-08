Billy Idol, lenda viva e ícone absoluto da história do rock, está pronto para incendiar o Brasil. O astro britânico traz ao país, ainda este ano, a turnê mundial “It’s a Nice Day to… Tour Again!” , prometendo uma noite cheia de sucessos inesquecíveis e muita rebeldia.A apresentação acontece em 8 de novembro, na Vibra São Paulo. Os ingressos custam a partir de R$150,00 e já estão à venda no site da livepass e pontos autorizados.
A “It’s a Nice Day to… Tour Again!” começou no dia 30 de abril, na cidade de Phoenix (EUA), para promover o novo álbum de estúdio “ Dream Into It” , lançado em abril passado pela Dark Horse Records. O disco inclui o single “77 (feat. Avril Lavigne)” e alcançou o Top 10 das paradas de vendas de álbuns em diversos países, incluindo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Alemanha.Há 46 anos, Billy Idol é um dos rostos e vozes mais marcantes do rock’n’roll. Entre 1977 e 1981, Idol lançou três álbuns com a banda Generation X como vocalista. Em 1982, iniciou uma carreira solo transatlântica que integrou as linhas ousadas e simples do punk e a decadência do rock’n’roll. Em turnê constante pelo mundo nos últimos dez anos e sem sinais de desacelerar, Idol lançou o The Roadside EP (2021) e o The Cage EP (2022) pela Dark Horse Records, recebendo elogios de fãs e da crítica.
Show do Billy Idol
Data: 8 de novembro de 2025
Local: Vibra São Paulo
Endereço: Av. das Nações Unidas, 17955 – Vila Almeida, São Paulo
Abertura dos portões: 19h
Horário do show: 21h
Classificação etária: 16 anos desacompanhado. Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Sujeito a alteração por decisão judicial.
Pista: R$790 (inteira) / R$395 (meia-entrada)
Camarote 1: R$960 (inteira) / R$480 (meia-entrada)
Camarote 2: R$890 (inteira) / R$445 (meia-entrada)
Plateia Superior 1: R$520 (inteira) / R$260 (meia-entrada)
Plateia Superior 2: R$470 (inteira) / R$235 (meia-entrada)
Plateia Superior 3: R$400 (inteira) / R$200 (meia-entrada)
Visão Parcial: R$300 (inteira) / R$150 (meia-entrada)