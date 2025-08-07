Divulgação: The Walt Disney Studios Sequência de "Sexta-feira Muito Louca" estreia somente nos cinemas em 7 de agosto

Quando anunciaram a continuação de "Sexta-Feira Muito Louca" (2003), a expectativa era baixa. Afinal, alguns filmes vivem no território sagrado da memória afetiva e mexer com isso pode parecer um risco. Mas, verdade seja dita: "Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda" é a sequência que ninguém esperava… mas que talvez a gente nem soubesse o quanto precisava.

Anna cresceu… e a gente também

A continuação do clássico dos anos 2000 honra o filme original, e de quebra entrega uma experiência tão divertida e caótica quanto a primeira. O resultado é um filme leve, hilário, que traz de volta a química impecável entre(Tess) e(Anna), além de novas personagens que dão um frescor à história.

Uma das coisas mais legais é perceber como a história evoluiu. Quem assistiu ao filme original em 2003, na adolescência, se identificava com a filha rebelde Anna. Mais de 20 anos depois, muitos de nós enxergamos a história pelos olhos das mães - e é justamente aí que o filme brilha: ele cresceu junto com a sua audiência.

O público reencontrará Tess Coleman (Jamie Lee Curtis) e Anna (Lindsay Lohan) em uma nova história com novos personagens





A dinâmica entre mães e filhas continua sendo o coração da história, mas agora com novas camadas emocionais e situações que soam ainda mais familiares para quem viveu essa transição.

Caos em dobro: novas trocas de corpo e humor afiado

Dessa vez, a confusão da "troca de corpos" é ampliada: Anna ( Lindsay Lohan) está prestes a se casar com Eric ( Manny Jacinto), e suas filhas, Harper ( Julia Butters) e Lily ( Sophia Hammons), acabam protagonizando uma nova troca de corpos que arrasta toda a família para uma espiral de situações absurdas e engraçadíssimas. Tess ( Jamie Lee Curtis) se divide entre sua carreira como terapeuta, a vida ao lado de Ryan ( Mark Harmon), a maternidade com Anna e o papel de avó dedicada para Harper. As expressões exageradas e os diálogos rápidos fazem jus àquela essência do filme original.

Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis em cena





No começo, chega a ser difícil lembrar quem está no corpo de quem. Mas com o passar do filme você se acostuma. É impossível não pensar no desafio de atuação que as atrizes viveram. Interpretar uma outra personagem que está no corpo da sua personagem original... é de dar um nó no cérebro! Nos bastidores, o elenco passou por uma preparação especial, estudando os gestos e expressões uns dos outros para tornar as trocas de corpo mais convincentes. Um filme com essência de "Sessão da Tarde" que entrega um show de atuação de Lindsay, Jamie, Julia e Sophia.

Julia Butters, Lindsay Lohan, Jamie Lee Curtis e Sophia Hammons em Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda





Além de tudo, temos o retorno do crush de uma geração: a volta de Chad Michael Murray como Jake é um presente para os fãs nostálgicos.

Chad Michael Murray está de volta como Jake em "Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda"





Bastidores que mostram a leveza da produção

É evidente que o elenco se divertiu durante as filmagens. Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan retomam suas personagens depois de 22 anos com uma proximidade que não se apagou com o tempo. Durante os créditos, podemos acompanhar as cenas de bastidores e erros de gravação que funcionam como a cereja do bolo.

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan nos bastidores de "Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda





As gravações em locações icônicas de Los Angeles, como Malibu e Echo Park, também dão um charme extra, transformando a cidade quase em um personagem do filme. A diretora Nisha Ganatra fez questão de valorizar a cidade como uma verdadeira personagem da história, destacando não só os pontos turísticos, mas também regiões menos exploradas, como Pasadena e Altadena. Muitas dessas locações foram destruídas por incêndios pouco tempo depois, o que tornou o registro preservado no filme ainda mais valioso.

Trilha sonora nostálgica

E não dá para falar de uma sequência de “ Sexta-Feira Muito Louca ” sem citar a trilha sonora! A nova versão de “Take Me Away” , música icônica da banda fictícia Pink Slip , é um momento especial. É impossível não cantar junto e reviver memórias assistindo Sessão da Tarde. Um spoiler: você vai sair do cinema com a música grudada na cabeça.

O segredo das boas sequências

Talvez o maior acerto do filme tenha sido esperar o tempo certo. Não lançar uma sequência imediata permitiu que a história maturasse junto com o público. Esse intervalo de 22 anos torna o reencontro ainda mais especial e prova que nem toda continuação precisa ser uma aposta apressada.

Sem contar que é legal demais ver comédias ganhando espaço novamente nos cinemas.

Lindsay Lohan revive Anna Coleman na continuação de "Sexta-Feira Muito Louca"













Vale a pena assistir?

Definitivamente, sim! Ver a sequência de um clássico modernizado em uma tela de cinema é uma experiência que toda adolescente dos anos 2000 merece.

E cá entre nós: um filme não precisa ser "digno de Oscar" para ser bom. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de um "filme conforto" que nos faça dar umas boas risadas e que converse com as fases da nossa vida.

Pôster oficial de "Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda" com Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis

























































Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda

Estreia: 7 de agosto nos cinemas

Direção: Nisha Ganatra

Elenco: Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Chad Michael Murray, Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto e mais.

Sinopse: No filme, Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan voltam a interpretar Tess e Anna Coleman. A história se passa anos depois que Tess (Curtis) e Anna (Lohan) passaram pela crise de identidade. Agora, Anna tem uma filha e uma futura enteada. Enquanto elas enfrentam os desafios que surgem quando duas famílias se unem, Tess e Anna descobrem que um raio pode, sim, cair duas vezes no mesmo lugar.



