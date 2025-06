Reprodução: Instagram/@sandrasesa_ Sandra de Sá

Sandra de Sá, um dos ícones da música soul, se apresentou no palco Brasil, do João Rock. No último sábado (14), a veterana olhou para trás, avaliou o seu contato com a música e destacou a sua longevidade na contribuição da arte que faz.

Em entrevista ao iG Gente, a artista ressaltou a trajetória e reconheceu a importância de tudo que construiu nos mais de 40 anos de carreira. " Agora são 45, 46, 47, 48 e 49. Eu me comprometi de até os 113 anos a gente ficar arruaçando por aí e vai ser no palco ", avisou ela.

Foto: Guilherme Machado Festival João Rock 2025

" E quando eu for geral, vai ser no palco. Vou chegar no palco, arruaçar, bagunçar e falar 'Aí, gente, fui!' " e vou!", complementou a cantora despretensiosamente. Além dela, nomes como Tony Tornado & Banda do Síndico, Farofa Carioca + Hyldon e Paula Lima e Seu Jorge também fizeram parte do line-up do palco.