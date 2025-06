Guilherme Machado Duquesa durante participação do João Rock 2025





Duquesa foi uma das atrações do Festival João Rock 2025, em Ribeirão Preto. A rapper se apresentou neste sábado (14) no palco Fortalecendo a Cena e agirou quem estava presente na festa da música. A cantora classificou seu show como "versátil", conversou com o iG Gente após a performance.



"Acho incrível que as pessoas ouvem rap e anulam a possibilidade de cantarmos", observou.

Em seguida, ela falou sobre seu critério ao montar a listas de músicas apresentadas. "O maior objetivo de se montar o setlist é fisgar as pessoas com algumas músicas agitadas e depois a gente mostra que é versátil e que vale a pena ficar no show".

"A gente termina com todo mundo vibrando e batendo a cabeça. Aí, sim você vai para a casa e pensa 'Fui em um show da Duquesa'. Essa é a idéia! Primeiro, você chora, dança, depois vibra, pula e vai para a casa feliz da vida!".

Duquesa deixou o palco ovacionada pelo público. O próximo passo de sua carreira, segundo ela é conquistar o mundo. "Esse ano e ano passado, fiz bastante festivais. Conheci festivais no Brasil inteiro. Acho que ainda falta muita coisa para conhecer. Quero viajar o país [com o meu show] e depois quero levar a minha música para fora do país."

Foto: Guilherme Machado Duquesa no Festival João Rock 2025