A 22ª edição do João Rock, que acontece neste sábado, 14, em Ribeirão Preto (SP), promete uma maratona de música no Parque Permanente de Exposições. Com abertura dos portões às 12h30, a programação reúne nomes do rock, rap, MPB e reggae, em cinco palcos que recebem cerca de 36 atrações.

Horários dos shows:

Palco João Rock: 14h - Batalha da Aldeia; 15h - Venere Vai Venus (banda ganhadora do Concurso); 15h40 – Maneva; 16h45 - Rael convida FBC e Rincon Sapiência; 17h50 - Barão Vermelho; 18h55 - Cidade Negra; 20h - Marcelo Falcão; 21h05 – Natiruts; 22h30 - Nando Reis; 23h35 – BaianaSystem; 00h40 - Planet Hemp.

Palco Brasil: 13h10 - School of Rock; 15h10 - Black Rio com Cláudio Zoli e Carlos Dafé; 17h10 - Sandra de Sá; 19h10 - Tony Tornado e Banda do Síndico; 21h10 - Baile do Simonal; 23h10 - Farofa Carioca com Paula Lima e Hyldon; 00h25 - Seu Jorge.

Palco Aquarela: 14h10 - Melly com Sued Nunes; 16h10 - Carol Biazin; 18h10 - Ana Cañas; 20h10 - Zélia Duncan com Paulinho Moska; 22h10 - Vanessa da Mata.

Palco Fortalecendo a Cena: 13h10 - School of Rock; 15h10 – Duquesa; 17h10 - Yunk Vino; 19h10 - Drik Barbosa convida Budah e Cristal; 21h10 – Kayblack; 23h10 – Cabelinho.

Palco Eisen Rock: 15h - DJ Rodrigo Mod; 16h - Banda M.I.L.A.; 17h - DJ Rodrigo Mod; 17h30 - Versão Dois; 18h30 - DJ Rodrigo Mod; 19h - Venere Vai Venus; 20h - DJ Rodrigo Mod; 20h30 - Versão Dois; 21h30 - DJ Rodrigo Mod; 22h - Banda Sheik; 23h - DJ Rodrigo Mod.

Como chegar:

O Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto fica na avenida Orestes Lopes de Camargo, s/n – Jardim Jockei Clube.

Para quem optar pelo transporte público, os ônibus que atendem a região são das linhas: 202 - Jd. Iara; 220 - Parque de Exposições; 302 - Jd. Aeroporto; 320 - Jd. Salgado Filho I; 901 - Norte-Sul 1A e 910 - Norte-Sul 1B. Para o retorno, a TRANSERP terá a linha identificada como “João Rock”, que sai a partir das 22h do Parque Permanente de Exposições, da pista Bairro/Centro da avenida Thomaz Alberto Whately (no cruzamento com a avenida Recife), e desembarca no Terminal Dr. Evangelina de Carvalho Passsig – Plataforma D (ao lado da rodoviária). Os ônibus saem a cada 30 minutos neste sentido.

Transfer executivo: Uma das novidades desta edição é o serviço de transfer exclusivo em ônibus executivo, oferecendo mais conforto e praticidade para o público.

As saídas acontecerão nos seguintes locais e horários:

São Paulo – Shopping Eldorado, às 10h

Campinas – Parque Dom Pedro Shopping, às 11h

Ribeirão Preto – Shopping Iguatemi ou Hotel Tryp (exclusivo para hóspedes), a partir das 13h

O transfer inclui entrada exclusiva no local do evento e pode ser adquirido pelo site oficial do festival: joaorock.com.br.

Valores:

São Paulo: R$ 300

Campinas: R$ 250

Ribeirão Preto: R$ 120

Moradores de Ribeirão Preto também têm a opção de comprar apenas o retorno, com saída do Parque Permanente de Exposições às 2h da manhã. O desembarque poderá ser feito no Shopping Iguatemi ou no Hotel Tryp. O valor é de R$ 80, e a compra deve ser feita antecipadamente, até o dia 13 de junho.

Os valores podem variar conforme a liberação de novos lotes.



Para quem optar pelo transfer ida e volta, os ônibus de retorno começam a operar a partir da meia-noite, com saídas a cada hora ou conforme a lotação. O serviço será encerrado uma hora após o término do último show.

Além do transfer, a região também conta com serviços de transporte por aplicativo e táxi.

Estacionamento

Quem for de veículo próprio, o evento conta com estacionamento oficial localizado no Parque Permanente. O espaço abre às 10h e funciona até às 04h. Os valores são: R$ 50 para motos, R$ 100 para carros, R$ 150 para vans e R$ 200 para ônibus.

Veja como recarregar sua pulseira para consumo

A recarga pode ser feita pela Pré-Carga Cielo, por meio do site oficial do João Rock na aba "Pulseira", ou nos caixas físicos instalados no Parque Permanente de Exposições. Para fazer a recarga no dia do evento, basta informar ao atendente o valor desejado e realizar o pagamento, em dinheiro, cartões de débito ou crédito. No momento da recarga, especialmente para quem ainda não tiver feito o cadastro da pulseira, é preciso informar o CPF para ter direito ao reembolso do saldo restante após o evento.