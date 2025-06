Andreas Neumann Queens Of The Stone Age





Queens of the Stone Age confirmaram uma série limitada de exibições internacionais do filme-concerto Alive in the Catacombs . Nos dias 3, 4, 5 e 6 de junho, esses eventos especiais acontecerão em cinemas de 20 países diferentes.

As exibições oferecerão aos fãs a primeira oportunidade de vivenciar o registro audiovisual da tão comentada apresentação da banda nas Catacumbas de Paris.

A aguardada exibição de Alive in the Catacombs em São Paulo acontece no dia 5 de junho, no Cineclube Cortina, localizado no centro da cidade.