Reprodução/Instagram João Rock





No dia 14 de junho, o João Rock volta a transformar Ribeirão Preto (SP) no maior ponto de encontro da música brasileira. Nesta edição, o festival celebra também a essência do reggae nacional, reunindo no mesmo palco — em apresentações individuais — três gerações que moldaram e renovaram o gênero no Brasil: Natiruts, Cidade Negra e Maneva.

Cada banda, com sua identidade, carrega histórias, sonoridades e mensagens que atravessam o tempo e embalam diferentes públicos. A apresentação dessas três referências no line-up do Palco João Rock reforça o espaço do festival como território de diversidade, representatividade e conexão musical entre gerações.

Divulgação Cidade Negra foi atração da primeira edição do festival e, em 2025, retorna para o Palco João Rock





E esta conexão existe desde o início do Festival. Cidade Negra, que esteve na primeira edição do João Rock, em 2002, retornou em 2016 e volta agora mostrando toda força e seu papel fundamental na história do reggae brasileiro. Com uma mistura envolvente de reggae, soul e pop, a banda traz letras de resistência, amor e reflexão — e promete mais uma apresentação vibrante sob o céu do interior paulista do alto dos seus quase 40 anos de carreira.

Pedro Napolinário Um dos maiores nomes do reggae nacional, Natiruts faz sua oitava e última apresentação no evento





Já Natiruts, um dos maiores nomes do reggae brasileiro, faz sua oitava e última apresentação no festival, como parte da turnê de despedida “Leve com Você”. A banda, que anunciou o fim das atividades em 2024, escolheu o João Rock como uma das paradas marcantes dessa trajetória que celebra quase 30 anos de trajetória. A última apresentação será em Brasília, em agosto, mas Ribeirão terá o privilégio de vivenciar esse momento emocionante ao som de clássicos como “Quero Ser Feliz Também”, “Sorri, Sou Rei”, “Liberdade Pra Dentro da Cabeça” e “Presente de um Beija-Flor” .

Pablo Grotto A banda Maneva se prepara para reviver os principais hits dos seus 20 anos de carreira em Ribeirão Preto





Despontando na nova geração do reggae no País, Maneva estreou no João Rock em 2019, no Palco Fortalecendo a Cena, já como uma promessa da música nacional. Seis anos depois retorna ao evento, no Palco João Rock, como uma referência no estilo, com um som que une romantismo, crítica social e espiritualidade urbana. O grupo definitivamente tem seu lugar consolidado entre os grandes do gênero. No festival, a banda vai revisitar seus 20 anos de história, com hits como “Seja Para Mim” e “O Destino Não Quis”.

“Já nos apresentamos no João Rock outras vezes e é um barato sempre. 2025 é ainda mais especial, no palco principal desse evento que sempre valoriza e aposta nos artistas nacionais. Dividir o line-up com esses grandes nomes, que fortaleceram a cena do Reggae no Brasil, é uma honra enorme. Curtimos muito o festival, a forma com que o público dele sempre respira música. E estamos animados para levar muito reggae, além de faixas especiais para galera matar a saudade do ‘Manevão’”, destacam os integrantes.

Marcelo Rocci, um dos organizadores do festival, comenta que o reggae e o rock sempre dialogaram e se conectaram no João Rock. “Ambos carregam mensagens de transformação, resistência e liberdade. Reunir essas três gerações do reggae no mesmo palco é uma forma de valorizar este gênero tão importante para a música.”

SERVIÇO

JOÃO ROCK 2025

Data: Sábado, 14 de junho

Local: Parque Permanente de Exposições – Ribeirão Preto/SP

Pontos de Venda: te oficial e loja João Rock no Shopping Iguatemi Ribeirão Preto

Line-up completo

Palco João Rock: Natiruts, Planet Hemp, BaianaSystem, Marcelo Falcão, Nando Reis, Barão Vermelho, Rael convida FBC e Rincon Sapiência, Cidade Negra, Maneva.

Palco Brasil: Seu Jorge, Sandra de Sá, Farofa Carioca com Paula Lima e Hyldon, Baile do Simonal, Tony Tornado e Banda do Síndico, Black Rio com Cláudio Zoli e Carlos Dafé.

Palco Aquarela: Vanessa da Mata, Carol Biazin, Ana Cañas, Zélia Duncan com Paulinho Moska, Melly com Sued Nunes.

Palco Fortalecendo a Cena: Duquesa, Yunk Vino, Drik Barbosa convida Budah e Cristal, Kayblack, Cabelinho.