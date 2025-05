Reprodução Facebook - McCallie School McCallie School mostra resultado de vídeo 'cápsula do tempo'

Escrever recados para o futuro é uma das práticas mais comuns nas tradicionais cápsulas do tempo escolares. Mas um internato em Chattanooga, nos Estados Unidos, decidiu inovar: trocou o papel pelas telas e produziu um vídeo em que alunos do Ensino Médio respondem a perguntas feitas por eles mesmos quando estavam na 6ª série.

O internato para meninos no Tennesse pediu para que cinco alunos gravassem depoimentos para si próprios em 2018. Agora, em 2025, sete anos depois, eles se reencontraram com seus 'eus' do passado para relembrar as mensagens que tinham feito.





Os resultados emocionaram os espectadores de plataformas de interação virtual como Facebook, Instagram, TikTok e X, antigo Twitter. O material foi publicado pela McCallie School.

“Agora é hora de esses mesmos alunos do último ano da McCallie responderem às suas perguntas sobre a infância”, escreveu a escola em uma publicação, feita via TikTok, no dia 19 de maio. A publicação ultrapassou a marca de seis milhões de visualizações.

Assista:





Os cinco estudantes que participaram desta dinâmica foram: Canon Brock, Will Turrell, Nkenge Ashford, Christian Lawhorn e Ward Richey. As questões destinadas a eles em 2018 foram variadas, passando desde perguntas sobre esportes e filmes até indagações sobre planejamentos futuros e opiniões sobre a vida.

Veja alguns exemplos:

"Seu hobby favorito ainda é resolver o cubo mágico, assim como eu?", questionou Brock em 2018. "Eu achava que era muito durão conseguir fazer isso naquela época", rebateu o próprio, sete anos depois.

Ashford surpreendeu ao concordar com sua versão do passado e alegar que a saga "Star Wars" continuava sendo a sua favorita. Já Turrell mudou ao longo desse período; ele deixou de ter a história mundial como matéria preferida: "Agora sou um cara da ciência", explicou.

Brock, por sua vez, também mudou e agora é consumidor assíduo de futebol americano. "Além disso, qual é o seu esporte favorito? Ainda é futebol?", indaga a versão antiga. "A gagueira é uma loucura. Não. mas Futebol americano, com certeza", respondeu ele em 2025.

Lawhorn, em 2018, perguntou sobre a lição mais importante da vida até agora. “Seja sempre gentil com os outros e sempre ame os outros”, disse o rapaz em 2025. “Apenas trate o seu próximo como você trataria a si mesmo”, completou.