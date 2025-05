Reprodução/Youtube Sebastião Salgado

Sebastião Salgado, um dos fotógrafos mais expressivos do Brasil, morreu aos 81 anos em Paris, nesta sexta-feira (23). A morte do artista foi em decorrência de complicações de uma malária contraída durante os anos 90.

Ao longo de sua trajetória, o contato do fotojornalista com o meio em que vivia chamou atenção do país e do mundo. Além de abordar questões sociais em seus registros, Sebastião aproveitou sua notoriedade para apstar em projetos sociais. Relembre 5 dessas iniciativas sociais realizadas pelo artista:

Recuperação de florestas em Aimorés (MG)

Em 2021, Salgado contribuiu para o reflorestamento de 600 hectares de terra, em Aimorés, região do leste de Minas Gerais. A ação foi pensada por sua mulher, Lélia, e colocada em prática pelo Instituto Terra.

Criação do Instituto Terra

Fundado em 1998, o fotojornalista ampliou a sua carreira e se tornou um nome importante para a promoção de políticas públicas ao ambiente. Com desejo de reviver a floresta que havia na antiga fazenda de sua família, o veterano e Lélia criaram a organização, que já realizou diversos trabalhos de reconstrução ambiental.



Desenvolvimento Rural Sustentável na Bacia do Rio Doce

No site oficial do Instituto, uma das demandas principais da organização é transformar a bacia do Rio Doce. Com a recuperação da nascente e práticas de reconstrução ecossistêmica, o projeto visa levar educação ambiental para a região.



Iniciativa para proteger povos originários na pandemia do coronavírus

O jornalista também realizou ações em prol da importância dos povos originários. Em 2020, por exemplo, Sebastião criou uma petição que visava proteger os indígenas durante a pandemia do coronavírus.

Por meio de uma carta, o fotógrafo cobrou membros de órgãos políticos, como o presidente da República da época, Jair Bolsonaro, além dos presidentes da Câmara e do Senado.

Amazônia

No seu último livro, Gênesis, Salgado procurou registrar territórios que foram alterados de maneira drástica pelos seres humanos, a exemplo da Amazônia. No volume homônimo, o profissional capta as especifidades da região, bem como a importância da preservação da floresta.

Além disso, ele retrata, por meio de suas lentes, os povos que vivem no território, para destacar ainda mais a necessidade de manter a existência do local.