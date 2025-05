Reprodução/Canção Nova O cardeal entregou detalhes pouco comprometedores, já que o rompimento do segredo do processo é passível de excomunhão.





O cardeal D. Orani Tempesta, arcebispo do Rio, revelou bastidores do Conclave. A eleição papal que elegeu Robert Prevost, agora papa Leão XIV, foi a primeira com participação do religioso brasileiro.





A corrida para o cargo de maior líder da Igreja Católica requer sigilo absoluto. Do contrário, o rompimento do segredo é passível de excomunhão direta. Por isso, todos os envolvidos fazem um juramento de segredo.

Além disso, dispositivos com acesso à internet são vetados. Segundo Orani, os religiosos que participaram tiveram de entregar celulares, smartwatchs ou outros aparelhos. Para lidar com a ausência de informações, alguns cardeais recorreram a objetos menos tecnológicos.

Reprodução/Vatican News Papa Leão XIV faz sua primeira missa de domingo e se emociona





"Tinha cardeal sem relógio ou celular para poder saber que horas levantar (da cama) ou almoçar. Muita gente saiu para procurar relógio analógico ou despertador", contou D. Orani.

O arcebispo ainda revelou a motivação para os votos dos colegas, negando supostos conchavos políticos: "É a ação do Espírito Santo que vai conduzindo a Igreja. E vimos pela repercussão como é bem aceito o Papa Leão XIV".

Visita de Leão XIV ao Brasil?

Tempesta também discorreu sobre as chances de Leão XIV vir ao Brasi. A princípio, a previsão não é animadora para os católicos brasileiros, já que o novo líder religioso deve seguir a agenda definida pelo papa Francisco.





A maior possibilidade, segundo ele, seria durante a COP 30, conferência sobre mudanças climáticas, em novembro, em Belém (PA). Já uma visita ao Rio, onde o arcebispo atua, tem chances menores.

Orani afirmou que chegou a cogitar a presença papal nos festejos de 450 anos da Arquidiocese do Rio, entre julho de 2025 e novembro de 2026. No entanto, não garante que a celebração seria suficiente para o Pontífice desembarcar na cidade.