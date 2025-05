Reprodução/Youtube Pepe Mujica

O ex-presidente do Uruguai José “Pepe” Mujica morreu nesta terça-feira (13), aos 89 anos , vítima de um câncer terminal no esôfago. O político, conhecido por sua trajetória como guerrilheiro e por seu mandato progressista entre 2010 e 2015, estava em cuidados paliativos desde janeiro, quando o tumor fez metástase e ele interrompeu o tratamento.

A confirmação da morte veio por meio de nota do atual presidente do Uruguai, Yamandú Orsi. “É com profundo pesar que anunciamos o falecimento do nosso colega Pepe Mujica. Presidente, ativista, líder. Sentiremos muita falta de você, querido velho”, afirmou.

Pouco antes de morrer, Mujica gravou um vídeo em sua casa no campo, na região de Rincón del Cerro, zona rural de Montevidéu . No registro, agradeceu pela vida dedicada a causas sociais e admitiu estar preparado para partir. “O ciclo da minha vida acabou”, disse. “Mas me reproduzo na voz das meninas e dos meninos que estão aqui.”

Filme narra prisão e resistência de Mujica durante ditadura

Reprodução Uma Noite de 12 Anos

A morte de Mujica reacende o interesse por Uma Noite de 12 Anos , filme de 2018 que narra o período em que ele e outros dois militantes ficaram presos durante a ditadura no Uruguai. A obra, dirigida por Álvaro Brechner, acompanha Mujica, Mauricio Rosencof e Eleuterio Fernández Huidobro em doze anos de cárcere, com cenas que mostram o impacto do isolamento e da tortura em suas mentes e corpos.

O longa, disponível na Netflix, evita retratar a violência de forma gráfica e aposta em uma abordagem humanizada. A narrativa destaca o poder da memória, da resistência silenciosa e da solidariedade entre os presos. A atuação do trio central é elogiada pela crítica internacional.

O filme recebeu prêmios importantes em festivais como Veneza e Cairo.