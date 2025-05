Foto: Divulgacao Veja obras que completam 40 anos desde o seu lançamento

A segunda aventura de John Rambo completa 40 anos em 2025. No longa de ação, Sylvester Stallone vive o personagem-título, um soldado com uma experiência invejável no cenário de combates. Em homenagem ao longa, a reportagem do iG Gente separou outros clássicos quarentões para recomendar.

O Beijo da Mulher-Aranha

Foto: Divulgacao O Beijo da Mulher Aranha

Coprodução entre Estados Unidos e Brasil, o longa de Hector Babenco foi aclamado mundialmente e até configurou no Oscar:: O Beijo da Mulher Aranha, estrelado por Sonia Braga, apareceu em quatro categorias da premiação, levando uma delas.

Em Melhor Direção, Melhor Filme e Melhor Roteiro Adaptado, a obra dos dois países foi reconhecida na edição de 1985. Já em Melhor Ator, William Hurt levou a melhor pelo seu papel como Luis Molina.

A história aborda dois prisioneiros dividem a mesma cela na América do Sul. Um deles é homossexual e está preso por comportamento imoral e o outro é um prisioneiro político. Enquanto o primeiro vive uma fantasia para lidar com a sua situação, o segundo enfrenta a realidade como ela de fato é.

A Hora do Pesadelo 2: A Vingança de Freddy

Foto: Divulgacao A Hora do Pesadelo 2: A Vingança de Freddy

Na sequência do longa original, a família Walsh se muda para a antiga casa de Freddy Krueger. Jesse, protagonista do segundo filme, passa a ter sonhos com o vilão. Com a ajuda de sua namorada, que tenta investigar o ocorrido, o personagem principal visivelmente possuído pelo assassino começa a atacar sua família e amigos.

Rocky IV

Foto: Divulgacao Rocky IV

O quarto do longa da série de filmes sobre luta acompanha Rocky (Sylvester Stallone) em direção à Rússia para vingar um amigo, que foi morto em uma luta contra um russo.

A Testemunha

Foto: Divulgacao A Testemunha

O longa-metragem acompanha Harrison Ford como o policial John Book, que investiga a morte de um policial do departamento de narcóticos na Filadélfia.

O Feitico de Aquila

Foto: Divulgacao O Feitico de Aquila

A história aborda o Bispo de Áquila (John Wood), que descobre o amor de sua amada, Isabeau (Michelle Pfeiffer), pelo cavaleiro Etienne Navarre (Rutger Hauer). Por conta de sua raiva, o protagonista lança um feitiço contra o casal: a partir da maldição, de dia ela será um falcão e pela noite ele se torna um lobo.

Clube dos Cinco

Foto: Divulgacao Clube dos Cinco

Considerados um dos filmes mais marcantes quando se trata do subgênero teen, o longa de John Hughes centraliza sua história em cinco adolescentes desajustados (e muito diferentes) que precisam lidar com um dia de detenção na escola.

Don't You (Forget About Me), música que encerra a obra, se tornou amplamente reconhecida pela forma como é utilizada no desfecho. Após sua estreia, em 1985, a obra foi eternizada na cultura pop e já apareceu em outras produções, como a serie Brilhante Victória e o longa A Escolha Perfeita.

A Hora da Estrela

Foto: Divulgacao A Hora da Estrela

Baseada na adaptação literária da produção escrita por Clarice Lispector, a trama acompanha Macabéa, uma jovem que passa pelas primeiras experiências de sua vida durante a chegada da vida adulta, como o primeiro amor e o primeiro trabalho.