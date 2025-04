Divulgação Titãs lança videoclipe feito por I.A. para canção 'São Paulo 1'





Titãs surpreenderam os fãs com o lançamento do clipe especial para a música Sao Paulo 1 . O vídeo, disponibilizado nesta sexta-feira (25) foi feito com o recurso da inteligência artificial. Nas imagens em preto e branco, Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto aparecem em cenas do cotidiano de um trabalhador.

Esse hit foi lançado em 2022 no álbum Olho Furta-Cor , fala sobre o caos urbano de uma maneira mais lírica. “Achamos que era uma boa música para seguir com esse tipo de trabalho visual”, afirmou Britto na ocasião. “Também achei interessante e logo comecei a pensar e sugerir algumas ideias”, compartilhou Branco Mello.

“Viajei em um visual inspirado em ‘Metrópolis’ e no ‘M, o Vampiro de Düsseldorf’ do Fritz Lang, misturado com cenas de São Paulo antiga, com bondes, estátuas, fontes, multidão caminhando... Isso tudo editado no tempo acelerado da música em preto e branco, com alto contraste, meio punk, uma homenagem a São Paulo e ao poeta Haroldo de Campos”, explica o diretor e cineasta, Arnaldo Belotto, que já trabalhou outros nomes da música brasileira, como Lobão e Rogério Skylab.

“O que eu mais gostei no clipe, foi justamente essa homenagem a esse grande poeta paulistano. Achei muito legal e oportuna essa ideia da cidade sendo invadida e submersa pelos poemas e pelas páginas escritas por ele”, complementa Tony Bellotto.

Assista ao vídeo: