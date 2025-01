Foto: Rodolfo Magalhães Péricles

Prestes a completar 40 anos de carreira entre o samba e o pagode, a partir da criação do marcante grupo Exaltasamba, em 1986, Péricles é um dos nomes musicais mais conhecidos do país. Agora, ele retorna aos palcos para gravar o Pagode do Pericão , no Distrito Anhembi, em São Paulo, no sábado (25).

O projeto tem como conceito regravar releituras de clássicos do gênero com o qual o cantor se tornou conhecido. Semelhante à homenagem que Lauana Prado fez ao sertanejo em 2023, com o Raiz Goiânia , o pagodeiro promete entregar novas versões das canções que se fizeram presentes entre os anos 1980 e 2000.

Com um desejo de fazer um tributo, o artista contou ao iG Gente a sensação de performar para os fãs da capital paulista: "A minha expectativa para São Paulo é que seja maravilhoso. Sou muito bem querido. Estou muito feliz de poder voltar", confessou.

Desta vez, Maria Rita e Seu Jorge estão entre os novos convidados da roda de samba. Já Thiaguinho, amigo de longa data, volta ao evento mais uma vez para, juntos, entoarem os sucessos de Zeca Pagodinho, Beth Carvalho, Leci Brandão e muito mais.

Foto: Rodolfo Magalhães Péricles

Tudo junto e misturado

Os cruzamentos entre os ritmos musicais já não são mais novidade: no pop, por exemplo, Gloria Groove evidenciou sua versatilidade ao lançar dois álbuns do Serenata da GG , nos quais a drag-queen homenageia o gênero que é porto seguro de Pericão.

Assim como a colega de profissão, na adolescência, o músico teve seu primeiro contato com duas produções distintas: o samba e o rock. Na edição de Brasília, o pagodeiro decidiu se aliar a mais um tipo de som: o sertanejo. Na parceria com Israel & Rodolffo, em Meu Disfarce , o trio referenciou o clássico conhecido na voz de Bruno & Marrone.

Sobre a mistura e o contato com áreas musicais distintas, Péricles avaliou: "Aos olhos de muitos, são gêneros diferentes, mas quando a gente fala de música brasileira, é aquilo que toca no coração dos brasileiros". Para o cantor, a interseção reforça a função principal da música: a de "quebrar muros".

Rotina de shows



Adepto a um dia a dia preenchido por hábitos mais saudáveis, o pagodeiro reforçou a importância de se priorizar durante a demanda exaustiva de apresentações. "Minha relação com a minha saúde continua a melhor possível para poder estar com a mente e o corpo bons e cuidar dos afazeres", assegurou.

Entre faixas que consagraram o Exaltasamba como um dos grupos nacionais mais expressivos, canções da carreira solo e participações de amigos de gêneros distintos, Péricles embarca na nostalgia e referencia a produção com a qual se descobriu músico.

Péricles Foto: Rodolfo Magalhães Péricles Foto: Rodolfo Magalhães Péricles Foto: Rodolfo Magalhães