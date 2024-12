Divulgação Os Paralamas do Sucesso





Os Paralamas do Sucesso vão celebrar 40 anos de carreira com shows pelo Brasil. A banda usou as redes sociais nesta sexta-feira (13) para anunciar a novidade.

A primeira apresentação acontecerá no estádio Allianz Parque,e m São Paulo em maio do próximo ano (confira todas as datas abaixo). "Lendas do rock nacional, Os Paralamas do Sucesso prometem uma grande celebração de 40 anos de clássicos em grande estilo para 2025! Não perca a chance de viver essa experiência cantando todos os nossos clássicos juntos de milhares de pessoas no Allianz Parque", dizia a legenda do vídeo divulgado.

"Estamos te esperando, vê se não vai demorar! Os Paralamas do Sucesso estarão presentes no @allianzparque no dia 31 de maio de 2025, com um repertório recheado de clássicos que contam a história dos 40 anos de existência da banda!", celebrou o grupo.

O show acontece em 31 de maio em São Paulo. Dia 6 de junho no Rio de Janeiro, 14 de junho em Belo Horizonte e no dia 28 de junho em Porto Alegre.

A venda dos ingressos começam no dia 16 de dezembro.