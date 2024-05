Wikimedia Commons Morre aos 98 anos o lendário cineasta Roger Corman, 'rei dos Filmes B' de Hollywood

O cineasta americano Roger Corman, conhecido como o "Rei dos Filmes B" de Hollywood e vencedor do Oscar, morreu aos 98 anos nesta quinta-feira (9) em Santa Mônica, na Califórnia. A família comunicou a morte de Corman em um comunicado divulgado neste sábado (11).

"Ele foi generoso, de coração aberto e gentil com todos que o conheceram. Quando perguntado como gostaria de ser lembrado, ele disse: 'Eu era um cineasta, apenas isso'", disse o comunicado da família.

Corman deixa a esposa, a produtora cinematográfica Julie Halloran, com quem era casado desde 1964, e seus quatro filhos.

Rei dos filmes B

Corman nasceu em 1926 na cidade de Detroit. Ele começou a trabalhar em Hollywood como mensageiro da Twentieth Century Fox antes de se tornar leitor de roteiros.

Ele era conhecido por ter ajudado a produzir centenas de clássicos de baixo orçamento, como "A Pequena Loja dos Horrores" e "Ataque dos Monstros Caranguejos". Em 2009, recebeu um Oscar Honorário da Academia.

Além disso, ele deu a algumas das grandes estrelas de Hollywood suas primeiras oportunidades, ajudando a impulsionar as carreiras de jovens atores e diretores como Martin Scorsese, Robert De Niro e Francis Ford Coppola.

Sua ficha como diretor e produtor acumula mais de 500 obras, incluindo "Velozes e Furiosos", "Grand Theft Auto" e "The Cry Baby Killer", a estreia de Jack Nicholson no cinema.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp