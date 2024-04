Reprodução Thiago Reis indica 5 livros para vendedores alavancarem as vendas

Especialista em economia e dicas financeiras, Thiago Reis divulgou recentemente uma lista com cinco livros essenciais para vendedores que desejam aumentar as vendas de forma imediata.

De acordo com o profissional, a leitura dos cinco livros é primordial para os vendedores que buscam transformar a vida financeira através das vendas. Ele afirma que em menos de três meses já é possível ver os resultados da leitura aplicada.

Os livros indicados para aumentar as vendas são:

1. “O Poder do Hábito” por Charles Duhigg: Transforme seus hábitos para conquistar a alta performance em vendas.

2. “O Maior Vendedor do Mundo” por Og Mandino: Descubra os 10 pergaminhos que moldarão seu caminho para o sucesso.

3. “Prospecção Fanática” por Jeb Blount: Somente os verdadeiramente dedicados alcançam o topo. Seja fanático, seja excepcional.

4. “Gratidão” por Gary Vee: Aprenda a engajar seus clientes nas redes sociais e a se posicionar como um especialista.

5. “Demanda Infinita” por Thiago Reis: O segredo para atrair mais clientes, lucro e liberdade.

O especialista destaca o próprio livro "Demanda Infinita", onde compartilha o segredo para atrair mais clientes, lucro e liberdade. Celebridades do mundo financeiro como Kamila Fialho e Carol Paiffer já seguem as dicas de Thiago Reis e recomendam os livros para vendedores que buscam crescer no mercado.

