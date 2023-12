Fake natty

O termo 'fake natty' furou a bolha do nicho de conteúdo sobre musculação e virou meme nas redes. O termo foi popularizado pelo influenciador Rodrigo Goes, que ganhou fama ao reagir e palpitar sobre o perfil físico dos famosos. Originado do inglês, fake natty refere-se ao "falso natural", pessoas que utilizam químicos para manter a aparência.