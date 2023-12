Coldplay

Após um show marcante no Rock in Rio 2022, a banda precisou reagendar as datas em São Paulo por problemas de saúde do vocalista, Chris Martin, e cumpriu uma maratona de onze apresentações no país. Além do show de luzes e estádios lotados, o grupo também marcou a passagem pelo país ao convidar artistas brasileiros para o palco, como Seu Jorge, Milton Nascimento e Sandy.