Ingrid Silva

Nascida e criada no Rio de Janeiro, Ingrid começou a dançar aos 8 anos e desde então tem conquistado reconhecimento internacional pelo talento no ballet. A brasileira frequentou o Theatro Municipal do Rio de Janeiro, onde se tornou a primeira bailarina negra da companhia. Recentemente, ela lançou um livro para inspirar meninas negras sobre o mundo do ballet.