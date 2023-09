Reprodução/ Globo Palco "The One" do The Town

A primeira edição do festival The Town segue acontecendo. Neste sábado (9), o público vai acompanhar o quarto dia de evento no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). No domingo (10), a primeira edição chega ao fim. O iG Gente separou 5 artistas, espalhados por diversos palcos, para você conhecer e se apaixonar!

Confira 5 artistas para conhecer no The Town

1- Wet Leg

Reprodução / Instagram WetLeg

A banda de indie rock britânica é formada por Rhian Teasdale e Hester Chambers. O álbum de estreia do mesmo nome da banda foi lançado no ano passado e entrou nas paradas musicais de alguns países, como Austrália e Reino Unido.

Elas se apresentam no palco The One no quarto dia de festival (sábado).





2 - Grag Queen

Reprodução / Instagram Grag Queen

A drag queen é cantora, atriz e apresentadora. Grag é conhecida por vencer a primeira temporada do "Queen of the Universe" e apresentar o "Drag Race Brasil", transmitido pela MTV.

A artista se apresenta no palco Factory neste sábado (9).

3 - Stanley Jordan

Reprodução / Instagram Stanley Jordan

Stanley é um guitarrista e pianista norte-americano, conhecido pela contribuição na técnica de tapping. Ele faz parte do Hall dos músicos mais significativos da área.

O artista se apresentou no palco São Paulo Square no terceiro dia e volta ao The Town neste sábado (9).

4 - Tássia Reis

Reprodução / Instagram Tássia Reis

Tássia Reis é uma cantora e compositora brasileira. Conhecida como uma das primeiras rappers da nova música brasileira.

A cantora se apresenta no palco Factory no último dia de festival, o domingo (10).

5 - Jup do Bairro

Reprodução / Instagram Jup do Bairro

Jup do Bairro é uma cantora e compositora brasileira, conhecida mais pela contribuição ao hip-hop e rap nacional. Antes de seguir a carreira solo, era companheira musical da Linn da Quebrada. Em 2018 ela recebeu o Prêmio Multishow de Música Brasileira - Superjúri: Revelação do Ano.

A cantora se apresenta no palco The One, como uma das convidadas de Pabllo Vittar no último dia de festival, o domingo (10).