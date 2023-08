Estilo Boho Chic

O estilo Boho Chic é perfeito para os festivais, com uma combinação de elementos boêmios e um toque de elegância. Opte por saias longas com estampas de animais, blusas com bastante franja e muitos acessórios como colares, brincos e pulseiras grandes. Nos pés, use algo mais confortável. Escolha sandálias rasteiras, uma pegada mais hippie ou botas com canos baixos, ou médios.