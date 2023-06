UNAMA

O último dia de DFB Festival foi aberto mais uma vez com o Concurso dos Novos, que traz coleções de estudantes de moda de diversas universidades do Brasil. A UNAMA foi a primeira a entrar nas passarelas com a coleção “Amazônia Domina”. As roupas carregavam estampas botânicas com folhas amazônicas e tingimento natural com Castanha do Pará.