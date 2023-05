Nova série

JK Rowling, autora dos livros de "Harry Potter", está por trás da nova série do universo bruxo, como produtora executiva. A escritora é alvo de polêmicas há anos, pelos constantes posicionamentos transfóbicos. O envolvimento da britânica no seriado do HBO Max foi recebido entre muitas críticas do público, já que as controvérsias não prejudicam uma autora abertamente transfóbica de continuar lucrando com os projetos da saga.