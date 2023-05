Bastidores de 'Titanic' têm elenco drogado e infecção; veja polêmicas

Alto orçamento

Conhecido por trazer inovações nos filmes autorais, o cineasta James Cameron não quis poupar no investimento para "Titanic". O filme contou com um orçamento de US$ 200 milhões, número recorrente na indústria atual, mas alto para a época em que o longa foi lançado, em 1997. Executivos do estúdio 20th Century Fox demonstraram preocupação com o valor e tentaram fazer cortes, mas o diretor se recusou e propôs os projetos ousados nas filmagens, alcançando uma bilheteria de US$ 2,2 bilhões.