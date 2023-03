Reprodução Animação Pinóquio leva primeiro Oscar de 2023

O primeiro vencedor da noite no Oscar 2023, que acontece neste domingo (12), na categoria de Melhor Animação , foi Pinóquio, do diretor Guilherme del Toro

A animação da Netflix desbancou grandes nomes como “Gato de Botas 2”, da Dreamworks, e “Red: Crescer É uma Fera”, da Pixar – acostumada a vencer a categoria em quase todos os anos.

“Animação é cinema. Animação não é apenas para crianças. Nos ajudem e continuem a falar sobre os filmes de animação”, disse o diretor ao receber a estatueta.

