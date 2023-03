Enzo Souza - Divulgação Rogerinho, dono do hit 085





Dono de hits virais como "Mete a Louca" e "Tchuco Nela", Rogerinho voltou ao top 100 do Spotify Brasil, nesta terça-feira (28), com o hit "085", que subiu 22 posições e ocupa o 81º lugar do ranking.

A música foi lançada no DVD "Pode Crê", o segundo da carreira do artista cearense, disponibilizado em janeiro deste ano. "Desde o lançamento a gente viu que '085' teve um potencial viral. A faixa de trabalho era uma, o público abraçou 085 e nós entendemos o recado", disse Rogerinho.

Recentemente, o hit foi coreografado por Vanessa Lopes, a rainha das dancinhas do TikTok, e fez Rogerinho vibrar. "Eu já vi esse filme antes. 085 explodiu família. Vanessa Lopes, obrigado", comemorou o cantor, que enfrentou uma maratona de sete shows no período do fim de semana do Carnaval.





No Spotify, o hit “085” alcançou mais de 217 mil stream na segunda-feira (27) e já soma mais de 5 milhões de streams na plataforma digital. No TikTok, a coreografia de "085" está nos trends e a música conta com quase 85 mil vídeos. Já no Instagram a faixa está em alta nos vídeos dos Reels, com 50 mil publicações.



Ouça no Spotify :