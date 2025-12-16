Arquivo pessoal Harife Mello









Harife Mello não começou no topo, sim com muito trabalho, enfrentando perdas familiares. Passando por diferentes profissões, errando, quebrando e recomeçando, viveu a falência, a loja vazia, os R$ 15 no bolso e a dúvida entre desistir ou continuar.

Quando a vida parecia ganhar ritmo, ela freou de forma brutal. Um acidente grave mudou tudo. O corpo parou, mas a consciência despertou. Entre coma, reabilitação, cadeira de rodas, curativos e enxertos, Harife precisou reaprender a viver, e principalmente, a se reconstruir por dentro.

A dor virou consciência.

A queda virou aprendizado.

E o ego deu lugar ao propósito.

Com resiliência, ele voltou ao mercado, reconstruiu negócios e transformou sua paixão por carros em um império. Mas o maior ganho não foi financeiro. Foi entender que sua história tinha poder de alcançar, tocar e salvar pessoas.

Hoje, Harif Mello vive um novo momento. Além de empresário, ele se torna palestrante, usando a própria trajetória como ferramenta de transformação para empresários, líderes e pessoas que precisam voltar a se movimentar.

Dessa vivência nasce o método RODA, uma estrutura de transformação humana, emocional e empresarial, criada na vida real.

R de Resiliência que reconstrói

O de Ousadia que abre portas

D de Disciplina que sustenta

A de Ação que muda o jogo

RODA é transformar dor, fracasso, medo e estagnação em clareza, direção e movimento.

E agora, esse impacto não fica restrito a poucos, o Brasil inteiro pode estar perto do Harife Mello.

Através das palestras, sua história sai das redes e ganha voz, presença e conexão real. Pessoas de diferentes cidades, realidades e histórias vão poder ouvir, sentir e se inspirar, não por um personagem, mas por alguém que viveu, caiu, levantou e decidiu estender a mão.

Não é sobre palco.

É sobre acesso.

Não é sobre sucesso.

É sobre transformação.

Harife Mello não leva respostas prontas.

Leva verdade.

Leva método.

Leva esperança.

E quando uma história verdadeira encontra pessoas dispostas a mudar, o impacto se espalha.

De cidade em cidade.

De pessoa em pessoa.

De vida em vida.