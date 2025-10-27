Henrique Raposo( Gi) O Faixa Branca









Antes de existir um tatame, o Projeto Lutando por Vidas BR já batia forte no coração de um homem que se recusou a desistir.

A história começou em Venda Velha, São João de Meriti( Rio de janeiro), onde ele nasceu e foi criado, um lugar simples, mas cheio de força e fé.

Durante anos, o jiu-jitsu fez parte da sua vida.

Mas um diagnóstico mudou tudo: hérnias de disco na coluna.

Naquele dia, ele saiu do consultório em lágrimas, acreditando que seu mundo tinha acabado.

A dor física se misturou à dor da alma, e o caminho que ele trilhava o levava cada vez mais para longe do esporte, e talvez, da própria vida.

Pelas circunstâncias, ele mesmo admite:“era pra eu estar morto ou preso.”

Mas o destino tinha outros planos.

E foi nesse momento que apareceu o professor Eduardo Moncores, um verdadeiro anjo na forma de amigo.

Foi ele quem fez o convite que mudaria tudo:

“Volta pro jiu-jitsu.”

Só que, antes mesmo desse convite, o sonho já morava dentro dele, o sonho de criar um projeto social capaz de transformar vidas através do esporte, do mesmo jeito que o jiu-jitsu transformou a sua.



O Recomeço

Com coragem e fé, ele voltou a treinar e começou a buscar um espaço para dar aulas.

Mas não tinha nada, sem tatame, sem kimono, sem equipamento, sem dinheiro.

Tudo o que tinha era a vontade de mudar o mundo, começando por um pequeno pedaço dele.

Foi então que surgiu Gilmar, amigo da família, que junto com seus parentes cedeu um espaço de graça para que o sonho ganhasse forma.

Ali nasceu o embrião do Lutando por Vidas BR.

Durante dois anos, as aulas foram dadas sem cobrar um centavo.

E mesmo com todas as dificuldades, o amor e a perseverança falavam mais alto.

Pouco a pouco, vieram os tatames, os equipamentos, os primeiros kimonos, e com eles, os primeiros sorrisos de quem acreditava num futuro diferente.

No dia 17 de novembro de 2019, o sonho se tornou realidade: a primeira aula oficial do projeto foi realizada.

Hoje, o Lutando por Vidas BR atua em São João de Meriti, Duque de Caxias e Bangu, impactando centenas de jovens e famílias com a força transformadora do jiu-jitsu.

O Nascimento de “O Faixa Branca”

Com o passar do tempo, o projeto cresceu, e com ele, novas batalhas surgiram.

As crianças precisavam competir, viajar, se equipar.

Mas a realidade era dura: muitos não tinham como pagar inscrição, transporte ou alimentação.

Foi então que nasceu uma ideia improvável , e genial.

Se o dinheiro era escasso, a criatividade seria o combustível.

Nasceu assim “O Faixa Branca”, um personagem que acredita ser a reencarnação do primeiro faixa branca da história!

Ele diz que foi ele quem inventou o jiu-jitsu, e com seu jeito divertido e carismático, começou a levar alegria, riso e esperança por onde passava.

O público abraçou o personagem.

As crianças se encantaram, as famílias se envolveram e o personagem começou a abrir portas e gerar apoio para os atletas do projeto.

Hoje, O Faixa Branca já marcou presença nos maiores eventos do jiu-jitsu brasileiro, como CBJJO, CBJJD e FJJRio.

E o sucesso foi tanto que o personagem até virou música!

Um funk contagiante tomou conta das academias e competições:

“O Faixa Branca que inventou o tal do jiu-jítsu…”

Hoje, é difícil encontrar um atleta de jiu-jitsu no Brasil que não tenha ouvido esse refrão.

Um Projeto de Vida, Uma Missão de Amor

O que começou com uma dor na coluna se transformou numa missão de vida.

O que parecia o fim, virou um novo começo.

O Projeto Lutando por Vidas BR não é apenas sobre luta no tatame.

É sobre fé, disciplina, resgate, comunidade e esperança.

E o personagem Faixa Branca representa uma verdade profunda:

Que todo mestre um dia já foi iniciante.

E que ninguém vence sozinho.

OSSS!