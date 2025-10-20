Arquivo pessoal Washington Vasconcellos









Há histórias que começam com um sonho, a de Washington Vasconcellos começou com uma dor. E foi dela que nasceu a força para transformar vidas, inclusive a própria.

Criado na periferia da Zona Leste de São Paulo, Washington sempre acreditou que a vida poderia ser maior do que o que cabia ao seu redor. Menino da Vila Matilde, aprendeu cedo o valor do trabalho e da dignidade. Mas nada o preparou para o dia em que tudo desabou.

Era uma terça-feira comum, enquanto trabalhava como desenhista industrial, recebeu uma ligação que mudaria o rumo de sua história.

“Filho, tem um oficial de justiça aqui... Vamos ser despejados.”

Em poucos minutos, lá estava ele, olhando para os móveis da família espalhados na calçada. O lar se foi, mas nasceu ali algo mais poderoso, a certeza de que nunca mais deixaria o destino decidir por ele.

Com R$ 300 no bolso e o amor da esposa ao lado, começou pequeno, vendendo roupas íntimas. De loja em loja, foi reconstruindo não apenas a própria vida, mas a confiança de que era possível vencer. E foi ajudando a mãe, corretora de imóveis, que encontrou o verdadeiro propósito: transformar o sonho da casa própria em realidade para milhares de pessoas.

Assim nasceu Yonder, uma ideia ousada, movida por fé e coragem, que uniu em um só lugar tudo o que o mercado imobiliário precisava: construção, investimento, design e locação. Um ecossistema completo, criado por quem um dia não tinha nem onde morar.

O dia em que o impossível virou R$ 1,2 milhão

O grande salto veio com o primeiro lançamento. Sem investidores, sem garantias, apenas coragem, e uma “mentira do bem”.

A mãe, com medo de vê-lo desistir, inventou que havia um investidor pronto para apoiar o projeto, Washington acreditou. E foi.

Saiu de casa com R$ 10 mil na conta e voltou com R$ 1,2 milhão em vendas em um único dia.

“Todos os clientes compraram, foi um dia mágico, parecia que Deus vendia junto comigo”, lembra emocionado.

De um sonho pessoal para um império de transformação

Fundada oficialmente em 2019, a Yonder Incorporadora e Construtora cresceu como um reflexo da própria vida de seu criador, feita de resiliência, propósito e muito trabalho.

Hoje, o Grupo Yonder integra quatro grandes braços:

Yonder Capital, investimento em frações imobiliárias, tornando o mercado acessível a todos;

Yonder Incorporadora, imóveis de médio e alto padrão com propósito humano;

Yonder Easy, soluções completas de compra, locação e gestão;

Monthaus, móveis planejados sob medida que dão vida aos sonhos.



Com mais de 1.100 unidades vendidas e 210 colaboradores, a Yonder não é apenas uma empresa, é um movimento. Um símbolo de que quando alguém acredita de verdade, a favela, o despejo e o medo deixam de ser ponto final e viram o primeiro parágrafo de uma nova história.

Mais do que sucesso, legado

Hoje, com um patrimônio superior a R$ 10 milhões, Washington mantém o coração onde tudo começou: nas ruas da Zona Leste, nos valores que aprendeu com os pais, e na fé que o guiou até aqui.

“Não tenho apego ao dinheiro, minha maior alegria é entregar as chaves de um apartamento e ver o brilho nos olhos de quem sonhou com aquele momento”, diz, com a voz embargada.

O próximo passo? Expandir a Yonder para todo o Brasil, levando junto a mensagem que moldou sua caminhada:

“Não é sobre tijolos e paredes,é sobre sonhos, fé e coragem. Porque quem já dormiu na rua sabe o valor de construir um lar.”