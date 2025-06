Arquivo pessoal Frango do Betão













Carlos Alberto da Silva, 65 anos, é conhecido por todos como Betão. Nas festas da família, ele é aquele tio churrasqueiro, também muito respeitado e querido na quebrada. Há 10 anos, ele começou sua jornada vendendo espetinhos num carrinho simples. Depois veio a famosa “televisão de cachorro”, a máquina de assar que fez muita gente parar só pelo cheiro.

Mas foi há 4 anos, já aposentado, que Betão decidiu inovar, montou um treiler próprio e trouxe um diferencial que conquistou geral, o frango atropelado na brasa! Com um tempero único e muito carinho no preparo, o frango passou a ser marinado por 48 horas antes de ir ao fogo. O resultado? Um sabor irresistível que ganhou o nome de "Suculento", e faz jus ao nome!

Hoje, Betão tem três máquinas de assar, tudo na brasa, e o sucesso só cresce. Samba, futebol e frango fazem parte do clima. O treiler fica ao lado do campo do Jardim São Januário, zona sul de São Paulo, sempre com aquele pagodinho rolando enquanto o frango doura lentamente no carvão.

Arquivo pessoal Frango do Betão





Mas o Frango do Betão é muito mais do que comida boa, é símbolo de resistência, criatividade e empreendedorismo da favela. Cada frango vendido ajuda a movimentar a economia da quebrada, gerando renda, e fortalecendo o comércio local.

Mesmo com todas as dificuldades, falta de apoio, altos custos, burocracia e a luta diária pra manter o negócio de pé, o Betão não parou. Como tantos outros empreendedores da quebrada, ele segue firme, na raça e na fé, mostrando que onde o sistema falha, a favela cria, inova e prospera.

É na favela que a roda gira!

É no talento e no suor de empreendedores como o Betão que a economia pulsa de verdade. Sem incentivos, sem apoio do governo, mas com muito amor, garra e comunidade. O que sai da brasa do Betão alimenta corpos e histórias, transforma finais de semana em encontros, e mostra que a periferia tem força, sabor e visão de negócio.

Tenho certeza, que agora você ficou com vontade de experimentar o Suculento!

Então, segue o endereço:

Rua Lodeve, 249 B/830 – CEP 05781-220

Funcionamento: Sábados e Domingos

Vai um Suculento aí?