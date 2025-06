Salve, salve simpatia.

É no meio do caos, que muitas vezes nascem as maiores revoluções. E o Tio Douglas é uma dessas revoluções vivas. Líder, fundador do Projeto Social Primeira Chance e palestrante reconhecido internacionalmente, ele é prova de que nenhuma sentença é definitiva quando a fé, o amor e a coragem entram em cena.

Douglas Pinheiro nasceu no Complexo da Coruja, no Rio de Janeiro. Filho de mãe traficante e pai ladrão, ambos assassinados pela mesma violência que todos os dias tenta calar os sonhos das favelas, sua história parecia para o mundo, fadada ao fracasso. Mas o que o mundo decretou, Deus reescreveu!

Na infância, além das perdas irreparáveis, Douglas foi vítima de abuso, e viveu anos aprisionado no silêncio. Uma dor profunda, sufocada pela solidão, que só quem vem da quebrada sabe o peso que tem. Mas ao invés de repetir o ciclo, ele decidiu romper, e transformar a dor em propósito.

Nasceu então o Projeto Primeira Chance, um movimento que oferece mais do que atividades, oferece recomeços. Através da educação, do esporte, da cultura, e principalmente, do acolhimento. O projeto resgata vidas, muda trajetórias e planta esperança onde antes só havia medo.

“Minha missão é trocar velórios por formaturas”, diz Douglas. E essa frase não é uma metáfora, é a realidade de quem todos os dias salva jovens do destino cruel que o sistema reserva aos invisíveis.

Hoje, o menino que foi silenciado é um homem que faz questão de ser ouvido, se tornou palestrante, e leva sua história para o mundo como testemunho de que não existe ciclo que não possa ser rompido, nem rótulo que não possa ser rasgado.

E o improvável aconteceu, foi premiado e aplaudido de pé em Harvard, nos Estados Unidos. Isso mesmo. Um menino da favela, com pais assassinados, vítima de abusos, desacreditado por todos, hoje é símbolo de superação e transformação social, reconhecido internacionalmente.

O Projeto Primeira Chance já impacta centenas de vidas, e mais que isso, inspira. Porque mostra que a favela não é só dor, é potência, talento, resistência, amor, e vitória.

Tio Douglas é o grito de quem sobreviveu, é a voz de quem acredita, a prova viva de que quando Deus entra na história, ele muda qualquer sentença.